За двое суток жители Челябинской области перевели мошенникам 5 млн. руб.

Несколько жителей Южного Урала вновь стали жертвами мошенников – за двое суток они добровольно перевели незнакомцам около 5 млн рублей.

Заявления о совершенных мошенничествах поступили в отделы полиции Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Озерска, Верхнего Уфалея, Копейска, Сатки, Сосновского и Красноармейского районов.

Несколько человек, в числе которых оказался житель Озерска, попались на распространенной схемы, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности того или иного банка.

«Во всех случаях во время телефонных разговоров собеседники под разными предлогами внушали южноуральцам опасения за их сбережения или убеждали в том, что злоумышленники оформляют на граждан кредиты. Заявители выполнили все указания незнакомцев по телефону. Диктовали данные своих банковских карт, загружали приложения на телефон или снимали в банкоматах свои сбережения или кредитные средства и отправляли на “безопасные счета”, которые на самом деле подконтрольны мошенникам. Самую крупную сумму перевел житель Озерска – не менее 1,3 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.+

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление мошенников.

https://dostup1.ru/society/Za-dvoe-sutok-zhiteli-Chelyabinskoy-oblasti-pereveli-moshennikam-5-mln_132458.html