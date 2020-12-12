2020-12-11YEKT07:00:00 | Губерния Общественная палата Челябинской области и главная библиотека региона договорились о сотрудничестве Источник: Общественная палата Челябинской области









Подписано Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной библиотекой. Документ посвящен вопросу развития культурно-просветительской, творческой и методической деятельности. Свои подписи в нем поставили руководитель палаты Николай Дейнеко и директор ЧОУНБ Наталья Диская, сообщает прес-служба ОП ЧО.10 декабря было подписано Соглашение о сотрудничестве между ЧОУНБ и Общественной палатой области. Теперь стороны могут осуществлять экспертное взаимодействие в сфере реализации национального проекта «Культура», проводить совместные мероприятия, осуществлять правовое просвещение граждан, а также работать в плане реализации национальной политики, развития межкультурных коммуникаций, популяризации общественной дипломатии и содействовать в развитии некоммерческих организаций.«Несмотря на развитие интернет-источников, последнее время мы видим тенденцию роста интереса молодежи к книгам. Считаю, что важной частью в развитии человека остается любовь к чтению. В настоящее время фонд библиотеки имеет внушительный объем литературы с большим количеством редких изданий, что, несомненно, пользуется спросом у челябинцев. Библиотека была и будет своеобразным средоточием информационных материалов, местом, где можно узнать много интересного и полезного. В рамках соглашения Общественная палата Челябинской области совместно с Челябинской областной универсальной научной библиотекой планирует реализацию просветительских и информационных мероприятий», - отметил руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.Для представителей ОП провели экскурсию по областной библиотеке: они ознакомились с работой отдела редких книг (где сейчас экспонируется самая первая Конституция 1918 года), увидели отдел электронных ресурсов, Центр правовой и деловой информации, музей права, отдел краеведения, Абонемент, Центр культурно-просветительских программ и отдел литературы по искусству. Также гости осмотрели планшетную выставку регионального отделения Союза женщин «Женское движение: вчера, сегодня, завтра», организованную советником председателя Общественной палаты Челябинской области Натальей Басковой и экспонирующуюся при активном содействии ЧОУНБ.Наталья Диская поделилась главными достижениями библиотеки этого года (открытие региональных модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», проведение Южно-Уральской книжной ярмарки и Всероссийского форума #РыжийФест, оцифровка документов, работа библиотеки в период пандемии), рассказала о планах на будущее и внесла ряд предложений для общественного обсуждения работы библиотечной системы.«Общественная палата Челябинской области обеспечивает грамотный диалог между властью и обществом, и выступает проводником мнения жителей региона, – подчеркнула Наталья Диская. – Поэтому для нас было очень важно подписать соглашение и активизировать сотрудничество в сфере культуры и образования». Источник: Общественная палата Челябинской областиПодписано Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной библиотекой. Документ посвящен вопросу развития культурно-просветительской, творческой и методической деятельности. Свои подписи в нем поставили руководитель палаты Николай Дейнеко и директор ЧОУНБ Наталья Диская, сообщает прес-служба ОП ЧО.10 декабря было подписано Соглашение о сотрудничестве между ЧОУНБ и Общественной палатой области. Теперь стороны могут осуществлять экспертное взаимодействие в сфере реализации национального проекта «Культура», проводить совместные мероприятия, осуществлять правовое просвещение граждан, а также работать в плане реализации национальной политики, развития межкультурных коммуникаций, популяризации общественной дипломатии и содействовать в развитии некоммерческих организаций.«Несмотря на развитие интернет-источников, последнее время мы видим тенденцию роста интереса молодежи к книгам. Считаю, что важной частью в развитии человека остается любовь к чтению. В настоящее время фонд библиотеки имеет внушительный объем литературы с большим количеством редких изданий, что, несомненно, пользуется спросом у челябинцев. Библиотека была и будет своеобразным средоточием информационных материалов, местом, где можно узнать много интересного и полезного. В рамках соглашения Общественная палата Челябинской области совместно с Челябинской областной универсальной научной библиотекой планирует реализацию просветительских и информационных мероприятий», - отметил руководитель Общественной палаты Челябинской области.Для представителей ОП провели экскурсию по областной библиотеке: они ознакомились с работой отдела редких книг (где сейчас экспонируется самая первая Конституция 1918 года), увидели отдел электронных ресурсов, Центр правовой и деловой информации, музей права, отдел краеведения, Абонемент, Центр культурно-просветительских программ и отдел литературы по искусству. Также гости осмотрели планшетную выставку регионального отделения Союза женщин «Женское движение: вчера, сегодня, завтра», организованную советником председателя Общественной палаты Челябинской областии экспонирующуюся при активном содействии ЧОУНБ.поделилась главными достижениями библиотеки этого года (открытие региональных модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», проведение Южно-Уральской книжной ярмарки и Всероссийского форума #РыжийФест, оцифровка документов, работа библиотеки в период пандемии), рассказала о планах на будущее и внесла ряд предложений для общественного обсуждения работы библиотечной системы.«Общественная палата Челябинской области обеспечивает грамотный диалог между властью и обществом, и выступает проводником мнения жителей региона, – подчеркнула Наталья Диская. – Поэтому для нас было очень важно подписать соглашение и активизировать сотрудничество в сфере культуры и образования». AzAzA 2020-12-11YEKT07:00:00 Нашли ошибку? 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