2020-12-11YEKT09:00:00 | Губерния «КОНАР» и «Стройтрансгаз» стали стратегическими партнерами Источник: АО «КОНАР»









Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Стройтрансгаз» и АО «КОНАР» подписали в Москве генеральные директора акционерных обществ – Владимир Лавленцев и Валерий Бондаренко. Цель - укрепление и развитие сотрудничества между компаниями во всех сферах деятельности, представляющих совместный интерес.«Реализация соглашения о стратегическом партнерстве позволит обеим компаниям достичь значительного синергетического эффекта и существенно повысить операционную эффективность бизнеса, создав прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, а также будет способствовать реализации новых перспективных проектов», – отмечает генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев.«Стройтрансгаз» и КОНАР» объединят усилия для реализации крупных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, а также за рубежом. В течение ближайших пяти лет компании планируют совместно участвовать в работах по проектированию, комплектации и строительству объектов в сфере промышленности, нефтегазового комплекса, энергетики и инфраструктуры.Обе компании будут стремиться к совместному использованию своего потенциала для повышения эффективности бизнеса и улучшения конкурентных позиций на рынке.«В наших планах – мобилизовать значительные ресурсы для улучшения существующих и разработки новых технологий, применения новаторских и экономически эффективных технических решений. Мы анализируем и принимаем во внимание тенденции отрасли, а также меры государственной поддержки для компаний, выполняющих критерии по локализации оборудования и услуг именно на территории Российской Федерации. У нас большой опыт в локализации производства оборудования для разных отраслей, и мы намерены его развивать и реализовывать совместно с нашим стратегическим партнером – компанией «Стройтрансгаз», – сообщает генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.Промышленная группа КОНАР и «Стройтрансгаз» сотрудничают с 2015 года. Российско-итальянское предприятие «СПК-Чимолаи», входящее в группу КОНАР, в качестве субподрядной организации принимало участие в возведении стадиона «Волгоград Арена». АО «Стройтрансгаз» выступало генеральным подрядчиком строительства стадиона, на котором в 2018 году прошли матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.***Промышленная группа КОНАР создана в 1991 году, основные производственные площади располагаются в г. Челябинске. В составе группы – ряд предприятий, образующих полный цикл машиностроительного производства.КОНАР обладает широкими компетенциями в отрасли нефтегазового машиностроения, в том числе в проектах СПГ, а также в судостроительной и энергетической отраслях, производстве сложных металлоконструкций, комплексном инжиниринге. Имеет опыт в трансфере лучших мировых технологий проектирования и производства оборудования, а также в локализации производства в России. Предприятия Промышленной группы КОНАР располагают высокотехнологичным парком собственного оборудования, участвуют в федеральной программе импортозамещения.АО «Стройтрансгаз» (СТГ) – одна из крупнейших строительных компаний на территории России и СНГ, на основе которой образован диверсифицированный холдинг, реализующий инфраструктурные проекты в различных отраслях. Компания основана в 1990 году.Это единственная российская строительная компания, имеющая опыт работы в 20-ти странах мира. Компания имеет допуск к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.Компаниями Группы выполнено более 200 проектов в России и мире. Стратегические направления деятельности СТГ связаны с проектированием, реконструкцией и строительством объектов энергетики, нефтегазовой, нефтегазохимической и других промышленных отраслей, транспортной и гражданской инфраструктуры, включая спортивные сооружения. Источник: АО «КОНАР»Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Стройтрансгаз» и АО «КОНАР» подписали в Москве генеральные директора акционерных обществ – Владимир Лавленцев и Валерий Бондаренко. Цель - укрепление и развитие сотрудничества между компаниями во всех сферах деятельности, представляющих совместный интерес.«Реализация соглашения о стратегическом партнерстве позволит обеим компаниям достичь значительного синергетического эффекта и существенно повысить операционную эффективность бизнеса, создав прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, а также будет способствовать реализации новых перспективных проектов», – отмечает генеральный директор АО «Стройтрансгаз».«Стройтрансгаз» и КОНАР» объединят усилия для реализации крупных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, а также за рубежом. В течение ближайших пяти лет компании планируют совместно участвовать в работах по проектированию, комплектации и строительству объектов в сфере промышленности, нефтегазового комплекса, энергетики и инфраструктуры.Обе компании будут стремиться к совместному использованию своего потенциала для повышения эффективности бизнеса и улучшения конкурентных позиций на рынке.«В наших планах – мобилизовать значительные ресурсы для улучшения существующих и разработки новых технологий, применения новаторских и экономически эффективных технических решений. Мы анализируем и принимаем во внимание тенденции отрасли, а также меры государственной поддержки для компаний, выполняющих критерии по локализации оборудования и услуг именно на территории Российской Федерации. У нас большой опыт в локализации производства оборудования для разных отраслей, и мы намерены его развивать и реализовывать совместно с нашим стратегическим партнером – компанией «Стройтрансгаз», – сообщает генеральный директор АО «КОНАР».Промышленная группа КОНАР и «Стройтрансгаз» сотрудничают с 2015 года. Российско-итальянское предприятие «СПК-Чимолаи», входящее в группу КОНАР, в качестве субподрядной организации принимало участие в возведении стадиона «Волгоград Арена». АО «Стройтрансгаз» выступало генеральным подрядчиком строительства стадиона, на котором в 2018 году прошли матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.***создана в 1991 году, основные производственные площади располагаются в г. Челябинске. В составе группы – ряд предприятий, образующих полный цикл машиностроительного производства.КОНАР обладает широкими компетенциями в отрасли нефтегазового машиностроения, в том числе в проектах СПГ, а также в судостроительной и энергетической отраслях, производстве сложных металлоконструкций, комплексном инжиниринге. Имеет опыт в трансфере лучших мировых технологий проектирования и производства оборудования, а также в локализации производства в России. Предприятия Промышленной группы КОНАР располагают высокотехнологичным парком собственного оборудования, участвуют в федеральной программе импортозамещения.– одна из крупнейших строительных компаний на территории России и СНГ, на основе которой образован диверсифицированный холдинг, реализующий инфраструктурные проекты в различных отраслях. Компания основана в 1990 году.Это единственная российская строительная компания, имеющая опыт работы в 20-ти странах мира. Компания имеет допуск к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.Компаниями Группы выполнено более 200 проектов в России и мире. Стратегические направления деятельности СТГ связаны с проектированием, реконструкцией и строительством объектов энергетики, нефтегазовой, нефтегазохимической и других промышленных отраслей, транспортной и гражданской инфраструктуры, включая спортивные сооружения. AzAzA 2020-12-11YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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