С 14 декабря в России изменились правила оформления больничных

С 14 декабря в России изменились правила оформления листка временной нетрудоспособности – наряду с обычным бумажным больничным пациенты смогут получить электронный документ.

Соответствующий приказ российского Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь, чтобы получить больничный в бумажном виде, потребуется только удостоверение личности. Для электронного – кроме удостоверения будет нужен СНИЛС. При этом, документ на одном носителе может быть продолжением листа нетрудоспособности на другом.

Использование электронного больничного позволит оформлять его удаленно с использованием телемедицины в случаях обострения эпидемиологической обстановки. Также он будет полезен тем, кто работает в двух или более местах. В этом случае работодателю можно будет отправить номер электронного документа.

Кроме того, теперь получить больничные смогут руководители организаций, являющиеся их единственными учредителями, служители религиозных культов, а также лица, приговоренные к лишению свободы либо к оплачиваемому труду.

https://dostup1.ru/medicine/S-14-dekabrya-v-Rossii-izmenilis-pravila-oformleniya-bolnichnyh_132525.html