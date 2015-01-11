В России запустили благотворительное движение #БизнесРядом #МойБизнесПомогает

Фонд продовольственной помощи «Красная звезда» запустил благотворительное движение «Бизнес России Рядом» с целью продовольственной помощи малоимущему населению страны.

Данную инициативу поддержали Министерство экономического развития РФ и центр услуг «Мой бизнес» Министерства промышленности и торговли РФ и т.д.Акция переросла в движение и будет проходить на постоянной основе в рамках благотворительного движения бизнеса для популяризации благотворительности в России.Основная цель акции – приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне, благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу, социальному волонтерству. Инициатива позволит помочь большему количеству людей.Корзины для подарков будут установлены в Центрах «Мой бизнес» круглогодично, принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых или оказать помощь приютам для животных можно в любой день. Первый сбор будет приурочен к празднованию Нового года.Принять участие в инициативе #БизнесРоссииРядом #МойбизнесПомогает могут любые неполитические организации и частные лица – для этого достаточно принести подарок в центр «Мой бизнес». В Челябинской области такой центр больше известен под брендом «Территория Бизнеса», который располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, 2 этаж.А также можно оказать продовольственную помощь малоимущим семьям с детьми, одиноким пенсионерам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в любом регионе РФ. Для этого нужно зайти на сайт продовольственного фонда «Красная Звезда» и оставить заявку в разделе контакты или позвонить по тел. 8 499 398 2018.«Фонд продовольственной помощи «Красная Звезда» www.forbs.top«Фонд продовольствия рус» http://фондпродовольствия.рус/«Бизнес помогает» http://бизнеспомогает.рф/«Мой Бизнес Помогает» https://мойбизнеспомогает.рф«Бизнес Рядом» http://бизнесрядом.рф/ Подробнее