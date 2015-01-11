Врач рассказал, как часто нужно менять защитную маску зимой

Зимой за медицинскими и гигиеническими масками нужно следить особенно тщательно – об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

В холодную погоду температура выдыхаемого человеком воздуха сильно отличается от температуры окружающей среды, поэтому на маске быстрее скапливается конденсат; также маска может намокнуть от попадающего на нее снега. А влажная маска уже не годится для борьбы с инфекцией. Кроме того, в сильный холод она может заледенеть.

Поэтому зимой необходимо чаще заменять использованные маски на чистые и сухие.

По словам Алексея Водовозова, для холодной погоды хорошо подходят маски с удлиненным нижним краем, спускающиеся на шею подобно платку. Они не только фильтруют воздух, но и лучше сохраняют тепло.

https://dostup1.ru/medicine/Vrach-rasskazal-kak-chasto-nuzhno-menyat-zaschitnuyu-masku-zimoy_132557.html