На Южном Урале прошла Школа студенческих строительных отрядов

В минувшие выходные на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна» прошло обучение руководящего состава студенческих строительных отрядов Южного Урала. Молодежь училась заполнять документацию и организовывать деятельность коллектива в течение года, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.Ребята узнали про историю Российских студенческих отрядов от Андрея Новостройного – куратора студенческих строительных отрядов от ФГУП ПО «Маяк» на Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом». Про личный бренд бойца РСО и делегирование в команде рассказала Марина Сазонова, заместитель руководителя штаба Челябинского регионального отделения МООО «РСО» по работе с педагогическими отрядами.Комиссар лучшего вузовского штаба студотрядов России 2019 года Наталья Теплякова провела лекции на тему агитационной и комиссарской деятельности в стройотрядах. А ведущий специалист Челябинского регионального отделения МООО «РСО», командир Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2019» Константин Одинцов научил заполнять дневник мастера студенческого строительного отряда и оформлять пакеты документов.«Нам обещали много позитива, положительных эмоций. Нам говорили, что нас ждут лекции, различные тренинги, творческие номера. Но мы получили намного больше. Мы получили бесценный опыт. Такие школы очень полезны, они очень заряжают на работу со своим отрядом. Все проделали огромную работу, я очень благодарна организаторам школы!» – поделилась Алена Орлова, комиссар студенческого строительного отряда «Фрейа» (СФТИ НИЯУ МИФИ).Также прошел «поединок руководителей»: молодежь предлагала решение заданной конфликтной ситуации, а лекторы оценивали и давали ребятам обратную связь. Кроме того, в первый день Школы студенты разгружали головы после лекций на вечерней программе.Отметим, что участниками мероприятия стали 40 молодых людей.Школа прошла при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.
Источник: ЧОСО