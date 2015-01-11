Евгений Щербаков: «Без театров трудно представить нашу жизнь»

В преддверии нового года высокую оценку своего труда получили творческие личности, хорошо известные не только в своей профессиональной среде, но и среди жителей округа: Геннадий Зимбель – актер муниципального театра драмы и комедии «Наш дом», Дмитрий Ерохин – главный режиссер муниципального театра кукол «Золотой петушок». Оба награждены от имени Законодательного Собрания Челябинской области за большой вклад в развитие театрального искусства и успехи в текущем сезоне. Обладателями дипломов и премий они стали наряду с десятками коллег из других городов.
Торжественное вручение состоялось в администрации округа на самом высоком уровне: дипломантов поздравили депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Они обратились к театральным деятелям с приветствием.
Михаил Похлебаев:
- Традиционно в нашем городе уделяется большое внимание сфере культуры, созданы хорошие условия для духовного развития жителей. Мы с удовольствием приходим в театры, с нетерпением ждем, когда сможем это делать, как и прежде – в полной мере. Благодарим вас, уважаемые дипломанты, за то, что вы остаетесь верными своей творческой профессии и радуете нас всех своим творчеством.
Евгений Щербаков:
- Жители округа гордятся тем, что у нас есть два таких замечательных учреждения культуры – театры «Наш дом» и «Золотой петушок», где вы служите. Без них трудно представить сегодня нашу жизнь, общество едва ли сможет существовать без культуры. У вас очень ответственная миссия, дорогие друзья: вы делаете, на первый взгляд, легкое, но, на самом деле, трудное дело – воспитываете, формируете личности. Спасибо вам и низкий поклон за ваш труд!
В ответ Геннадий Зимбель и Дмитрий Ерохин поблагодарили областной парламент и органы местного самоуправления за оказанное внимание, отметили, что полученные награды – не только их личная заслуга, но и двух театральных коллективов.
- Мы знаем, в наше нелегкое время есть в стране регионы, где театры стоят закрытыми. Спасибо, что даете нам возможность работать, - обратившись к официальным лицам, Дмитрий Ерохин пригласил руководителей градообразующего предприятия и муниципалитета на показ краеведческого спектакля об Озерске «Вовка из «сороковки» в театре кукол.
Справочно:
Геннадий Зимбель, о нем: https://teatr-ozersk.ru/lyudi-teatra/aktery/17-gennadij-zimbel
Дмитрий Ерохин, о нем: https://zolotoypetushok.org/personas#rec93329997
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа