Танцы на льду: студотряды Челябинской области посоревнуются в фигурном катании

11 декабря, на онлайн-заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области для НКО на развитие гражданского общества, утвержден перечень победителей второго конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) Подробнее
С 16 декабря в выставочном зале Центральной городской библиотеки открыта выставка, организованная в рамках второго авторского фотопроекта "Отражение". В экспозиции представлены 42 фотографии 21 автора из 12 городов России Подробнее
В Челябинске прошел форум «Наставничество как ресурс успеха». Участниками стали представители пилотных площадок и образовательных организаций, заинтересованных во внедрении целевой модели наставничества на территории Челябинской области. В рамках форума работа проходила по трем образовательным секциям:– «Целевая модель наставничества как компонент современной системы образования Российской Федерации»;– «Проблемные аспекты института наставничества: подбор вариантов решений в соответствии с индивидуальной траекторией развития образовательной организации»;– «Целевая модель наставничества как компонент современной системы образования Российской Федерации».Для каждой секции была разработана индивидуальная программа, которая включала в себя не только лекционные, но и практические занятия форматах тренингов, мастер-классов, кейс-игр, информ-дайджестов и т.д.В роли приглашенных экспертов выступили специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы: Анастасия Алексеева, основатель Агентства UpГрейд и финалист конкурса «Лидеры России», Владимир Остроменский, победитель конкурса «Лидеры России - Здравоохранение» - 2019/2020 гг., и Алексей Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita training». Своим практическим опытом также поделился Вячеслав Журавлев, директор КГУ «Гимназия № 2» Акимата г. Рудного», Республика Казахстан.Подробнее с методическими материалами и дополнительной информацией можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».Мероприятие было реализовано в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Организатором форума выступил Областной Центр дополнительного образования детей. Подробнее
С 5 по 17 декабря проходит творческий конкурс фигурного катания для бойцов студотрядов Челябинской области «Отрядный лед». Молодежь готовит индивидуальные выступления с профессиональными хореографами и тренерами к финалу конкурса.В парке имени Валентины Терешковой 5 декабря состоялся кастинг творческих номеров к финалу конкурса. По итогам к тренировкам приступили 12 бойцов студенческих отрядов области, сообщает Молодежный ресурсный центр.«Для участников проекта – это, в первую очередь, новые знакомства и возможность повысить свои навыки на льду. Сама атмосфера позволит почувствовать себя героем их любимой новогодней сказки. Я уверен, что все бойцы останутся довольны», – делится своими впечатлениями один из организаторов мероприятия Никита Ларкин.Конкурс даст возможность участникам передать эмоции отрядной жизни на льду и погрузиться в искусство фигурного катания. Всю подробную информацию можно узнать в группе.Координаторами конкурса являются штаб студенческих трудовых отрядов ЮУрГУ и региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов».