Определены победители первого конкурса губернаторских грантов

11 декабря, на онлайн-заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области для НКО на развитие гражданского общества, утвержден перечень победителей второго конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО).

Ими стали 56 проектов. В рамках первого конкура было распеделено более 43 млн рублей, которые пойдут в социальную сферу, на охрану окружающей среды, охрану здоровья. Реализация проектов начнется с 15 декабря 2020 года.

Муниципальными образованиями-лидерами по количеству поддержанных проектов, исключая Челябинск (37 проектов), стали Магнитогорский городской округ (5 проектов), Златоустовский городской округ (4 проекта) и Миасский городской округ (3 проекта). К сожалению, ни один из пяти проектов, представленных озерскими НКО, в число победителей не попал.

-В конкурсе приняли участие 146 организаций из 19 муниципальных образований Челябинской области, 58 организаций ранее не участвовали в конкурсе грантов Президента Российской Федерации. Это нас тоже очень радует. Это говорит о том, что у нас постоянно участвует большое количество организаций, которые только начинают профессионально работать в некоммерческом секторе экономики, – комментирует Михаил Комиссаров, генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Сопредседателями Координационного комитета являются первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин. В состав Координационного комитета вошли представители региональных органов государственной власти, общественных организаций, специалисты в сфере некоммерческого сектора, знакомые со спецификой грантовых направлений.

Результаты конкурса опубликованы на сайте грантыгубернатора74.рф. Всего на конкурс было подано 166 проектов, 159 из них допущены до независимой экспертизы.

Грантовые конкурсы – эффективный инструмент развития общества. Именно сами активные граждане, инициативные группы, некоммерческие организации знают лучше всего о существующих социальных проблемах и видят эффективные пути их решения.

Отметим, конкурсы грантов Губернатора Челябинской области проводятся впервые. Южный Урал стал первым регионом России, в котором через «одно окно» предоставляются сразу несколько видов региональных грантовых конкурсов.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45252/