О проведении акции «Подарим Новый год детям»

С 16 декабря начинается выдача новогодних подарков детям в возрасте от 1 года до 15 лет, которые относятся к категориям: дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малоимущих семей; дети из семей, состоящих на профилактическом учете в МУ «Комплексный центр».

Выдача подарков производится:

- для жителей г. Озерска в МУ «Комплексный центр» по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 1а, в фойе, тел. 2-90-79, понедельник, вторник, среда, пятница с 09-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, четверг с 10-00 до 18-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

- для жителей п. Метлино в здании администрации по адресу: п. Метлино, ул. Мира, д. 15, каб. 307, тел. 9-02-46, среда, пятница с 08-00 до 13-00 часов.

- для жителей п. Новогорный в здании администрации по адресу: п. Новогорный, ул. Советская, д. 15, тел. 9-23-00, вторник, четверг с 10-00 до 15-00 часов.

Для получения подарка законному представителю несовершеннолетнего необходимо предоставить документ, удостоверяющий его личность.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45249/