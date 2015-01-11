На Южном Урале приняты законы, направленные на поддержку бизнеса и инвесторов

Сегодня, 15 декабря, депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли законы, направленные на расширение сфер применения патентной системы налогообложения (ПСН) и категорий налогоплательщиков – получателей инвестиционного налогового вычета (ИНВ). Первый поможет большинству предпринимателей плавно перейти с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после его отмены с 2021 года на ПСН, а второй станет еще одной мерой привлечения инвестиций в регион.Напомним, патентная система налогообложения претерпевает изменения на федеральном уровне. Принятым законом в соответствие с этими изменениями приводится региональная нормативная правовая база: увеличится количество видов деятельности, в которых можно применять ПСН, стоимость патента можно будет уменьшить на величину страховых взносов, как при ЕНВД. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при этом сохранен на уровне 2019 года. Подробнее об этом мы писали здесь.Второй закон разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. ИНВ применяется в регионе с 2019 года, и им уже воспользовались пять организаций, компенсировав тем самым порядка 30 млн рублей инвестиций в свои проекты. Принятые поправки позволят потенциально 3 тыс. инвесторов воспользоваться этой мерой поддержки. Подробнее об этом мы писали здесь.