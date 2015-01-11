Южноуральские школьники могут попробовать свои силы в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»

Челябинская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За два года регион трижды стал победителем: Карабаш, Троицк и Нязепетровск получили дополнительное финансирование на благоустройство мест отдыха для горожан, сообщает минстрой.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддерживает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он призывает глав муниципалитетов (малые города с численностью населения до 100 тыс. человек) в 2021 году активнее выдвигаться на конкурс, победители которого получают федеральную финансовую поддержку на благоустройство.В 2019 году от Челябинской области 8 проектов приняли участие в федеральном этапе конкурса. Карабаш с проектом «Новый Карабаш – создание городского центра. Аллея ветеранов» стал победителем и получил из федерального бюджета грант в размере 60 млн рублей. Работы по проекту завершились в этом году.В 2020 году (конкурс проводился до 1 февраля) регион представил также 8 проектов на федеральный этап конкурса. Троицк с проектом «Парк культуры им. Томина» стал победителем, заслужив 90-миллионный грант. Благоустраивать парк начнут в 2021 году.Также в федеральном этапе конкурса, который проводился до 1 июля 2020 года, участвовали еще 8 южноуральских проектов. Победителем стал проект «Родной берег. Концепция развития и благоустройства набережной города Нязепетровска». Сумма федерального гранта на реализацию проекта составила 50 млн рублей. Проект планируется реализовать до конца 2021 года, идет разработка проектно-сметной документации.[gallery]Сейчас муниципалитеты готовят конкурсные заявки на 2021 год.«Для участия в конкурсе муниципалитетам нужно выполнить определенную работу. Необходимо провести голосование (обсуждение) среди жителей, чтобы определить общественную территорию, которую необходимо благоустроить; разработать качественную концепцию, просчитать экономический и социальный эффект от реализации этого проекта; подготовить конкурсную заявку и защитить ее на заседании комиссии», - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей, что способствует социально-экономическому развитию Челябинской области, повышению туристической привлекательности и привлечению дополнительных инвестиций.Справочно:Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по решению президента страны с 2018 года. Муниципалитеты получают субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», при разработке которых активное участие принимают горожане. Подробнее