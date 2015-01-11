Южноуральские школьники могут попробовать свои силы в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»

В отборочном этапе Многопрофильной инженерной школьной олимпиады «Звезда», стартовавшем 26 октября, уже приняли участие более 100 тысяч человек из 70 регионов России.Координаторами Олимпиады выступают Союз машиностроителей России и Южно-Уральский государственный университет, соорганизаторами являются 68 вузов России, 12 кадетских корпусов, а также ведущие корпорации оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ. Отборочный этап Олимпиады проходит в рамках двух туров: очного и online на официальном сайте олимпиады zv.susu.ru. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в стране, школьники принимают активное участие в олимпиаде.До 20 декабря 2020 года ученики 6-11 классов могут попробовать свои силы в одном или нескольких направлениях: русский язык, естественные науки, обществознание и история. Учащиеся 7-11 классов выполняют конкурсные задания в рамках таких профильных направлений, как машиностроение, технологии материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, электроэнергетика, техника и технологии кораблестроения и водного, а также наземного транспорта, информационная безопасность и биотехнологии. Старшеклассники также имеют возможность продемонстрировать эрудицию в области права, экономики, психологии, международных отношений, перевода и переводоведения.«Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» входит в Перечень Российского совета олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Выпускники школ, будучи победителями или призерами олимпиады, сдав профильные экзамены на 75 баллов и выше, имеют возможность поступить в российские вузы без вступительных испытаний, вне конкурса. Остальные школьники получают дополнительно до 10 баллов при учете индивидуальных достижений», – отметила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ, координатор МИО «Звезда» Юлия Болотина.Олимпиада «Звезда» проводится с 2013 года. Одной из главных задач является создание необходимых условий для поддержки творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи.