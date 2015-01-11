Публичная библиотека выпустила «Календарь знаменательных и памятных дат» 2021 год

Краеведческий ежегодник содержит 443 даты, связанные с историей, политикой, экономикой и культурой Южного Урала. Главная тема выпуска – 285-летие Челябинска, сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.«Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» давно стал визитной карточкой Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Пособие выходит в свет с 1962 года почти без перерыва: первые выпуски представляли собой машинописный текст, а с 1967 года книга печатается типографским способом. Но неизменным остается главный принцип – все статьи оригинальны, написаны специально для данного издания, их готовят библиотекари и краеведы, научные работники и искусствоведы, писатели и журналисты, увлеченные историей родного края. Сегодня над созданием сборников трудится уже третье поколение авторов.«Есть у издания одна особенность – повторяемость дат: каждые 5 лет они вновь становятся юбилейными, и мы их все показываем в хронике. Как быть со статьями? Представьте, если мы на страницах Календаря каждые 5 лет будем рассказывать об одном и том же! Чтобы этого избежать, составители приняли решение – писать о событии только один раз. Благодаря чему ежегодники отличает новизна материала», – поясняет составитель сборника, заведующая сектором отдела краеведения Публичной библиотеки Ирина Пережогина.Сегодня картотека «Хроника событий Челябинской области» насчитывает более 6 тысяч дат. Работа по ее наполнению продолжается до сих пор.Интересен и визуальный образ Календаря – в разные годы в оформлении использовались акварели Юрия Данилова и Елены Щетинкиной, живописные полотна Валерия Якивца, Владимира Витлифа и Николая Гаруса.На обложке издания, посвященного 285-летию Челябинска, – панорама праздничного города. Автор снимка – челябинский фотограф Андрей Ткаченко. По традиции, главная тема Календаря – юбилей областного центра – представлена несколькими статьями.Всего в перечень знаменательных и памятных дат на 2021 год, охватывающих период XVIII–XXI веков, включено 443 даты. Сборник насчитывает 340 страниц.Над созданием статей (а их в Календаре 22) работал 21 автор, среди них:
Николай Антипин – заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области, кандидат исторических наук, лауреат премии имени В. П. Бирюкова;
Надежда Капитонова – краевед, заслуженный работник культуры РСФСР, директор Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского в 1966–1987 годах;
Севастиана (в миру Мария Амарцева), инокиня – насельница Одигитриевского женского монастыря;
Владимир Юрин – спелеоархеолог, директор Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер «Следопыт», член ученого совета Челябинского регионального отделения Русского географического общества, член-корреспондент Российской Народной Академии наук.
«Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» поступит во все библиотеки Челябинска, а также в центральные библиотеки муниципальных образований Челябинской области. Кроме того, электронные версии календарей, начиная с 2012 года, доступны в «Уральской электронной библиотеке» на портале ЧОУНБ.Ознакомиться с «Календарем знаменательных и памятных дат» на 2021 год можно на сайте библиотеки.
Источник: ЧОУНБ