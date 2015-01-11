На Южном Урале благодаря участию во Всероссийском конкурсе проектов создания городской среды благоустроят три места отдыха

Челябинская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За два года регион трижды стал победителем: Карабаш, Троицк и Нязепетровск получили дополнительное финансирование на благоустройство мест отдыха для горожан, сообщает минстрой.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддерживает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он призывает глав муниципалитетов (малые города с численностью населения до 100 тыс. человек) в 2021 году активнее выдвигаться на конкурс, победители которого получают федеральную финансовую поддержку на благоустройство.В 2019 году от Челябинской области 8 проектов приняли участие в федеральном этапе конкурса. Карабаш с проектом «Новый Карабаш – создание городского центра. Аллея ветеранов» стал победителем и получил из федерального бюджета грант в размере 60 млн рублей. Работы по проекту завершились в этом году.В 2020 году (конкурс проводился до 1 февраля) регион представил также 8 проектов на федеральный этап конкурса. Троицк с проектом «Парк культуры им. Томина» стал победителем, заслужив 90-миллионный грант. Благоустраивать парк начнут в 2021 году.Также в федеральном этапе конкурса, который проводился до 1 июля 2020 года, участвовали еще 8 южноуральских проектов. Победителем стал проект «Родной берег. Концепция развития и благоустройства набережной города Нязепетровска». Сумма федерального гранта на реализацию проекта составила 50 млн рублей. Проект планируется реализовать до конца 2021 года, идет разработка проектно-сметной документации.
Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области