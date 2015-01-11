Что делать, если в отношении гражданина совершено противоправное деяние?

План действий, если против Вас совершено противоправное деяние:

1. Обращайтесь в полицию (по телефонам 02, 102, 112, 2-50-85 или лично в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 43);

2. Обязательно представьтесь и изложите сведения об инциденте точно и подробно;

3. При приеме заявления в дежурной части Вам выдадут талон-уведомление, где указан регистрационный номер. Номер позволяет отслеживать движение по Вашему заявлению;

4. По заявлению будет принято одно из решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении по подследственности;

5. Вам сообщат результат в течение 24 часов с момента принятия решения.

По анонимным заявлениям уголовные дела не возбуждаются

Заведомо ложный донос влечет уголовную ответственность!