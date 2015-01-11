В Челябинске наградили общественных наблюдателей, работавших на всероссийском голосовании и региональных выборах

Миасский автомобильный завод «Урал» вместе со своим деловым партнером в ЮАР, компанией Feeler, выступает одним из спонсоров международного автомобильного ралли TIORC на внедорожниках, которое проходит сейчас в пустыне и южноафриканской саванне. Автомобили «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6 демонстрируются в рамках этапов. Кроме того, уральские грузовики помогают участникам соревнований в сложных ситуациях. Цель завода - продвижение техники «Урал» в данный регион. В ЮАР очень емкий рынок: это коммерческий сектор, муниципальные службы, горнорудная промышленность, строительство, пожарные машины, мусоросборщики, сельское хозяйство. Модификация автомобиля «Урал», идеально подходящая под нужды рынка Южно-Африканской республики, - «Урал NEXT».Контакты с южноафриканскими партнерами были установлены во время международной выставки в ЮАР, на которой присутствовала делегация автозавода «Урал». В ходе дальнейшего сотрудничества для продвижения на южноафриканский рынок техники марки «Урал» в конце 2019 года была создана компания URAL SA. Миасский автозавод заключил с ней дистрибьюторское соглашение.Приобретенные в его рамках автомобили «Урал NEXT» сейчас используются компанией URAL SA в презентационных целях. В частности, грузовики с колесной формулой 6х6 демонстрируются в рамках этапов авторалли, вызывая большой интерес у жителей ЮАР. Кроме того, «Уралы» оказывают техническую помощь участникам, застрявшим во время гонки в труднопроходимых песках. Ведь внедорожники семейства NEXT обладают уникальной проходимостью, высокой функциональностью и улучшенной управляемостью. Грузовики «Урал NEXT» способны работать в условиях полного бездорожья и тяжелых климатических условиях. Автомобили для коммерческого сектора ЮАР сертифицированы по правилам местного рынка. Источник: пресс-служба АЗ «УРАЛ».***Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс) - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые и грузопассажирские автомобили, вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей, а также самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. В целом линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Флагманская модель – автомобиль «Урал NEXT». Грузовики автозавода «Урал» востребованы в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%. Подробнее
Игорь Ефремов, экс-президент ФНЛ, ушедший в отставку 7 декабря в ходе заседания общего собрания лиги, станет гендиректором «Урала».
По информации спортивного сайта Metaratings, на работу в клуб из Екатеринбурга также перейдёт Тимур Лепсая. Специалист со 2 ноября занимал в Футбольной национальной лиге должность директора по развитию. Скорее всего, он станет спортивным директором клуба. Ранее Тимур работал в «Балтике». Подробнее
В Челябинске состоялось награждение активных участников общественного наблюдения за ходом Всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ и выборами в сентябре 2020 года. Мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции РФ, организовала Общественная палата Челябинской области.Церемония награждения прошла 15 декабря в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Ей предшествовала экскурсия по музейной экспозиции, посвященной истории Конституции Российской Федерации.Как отметили участники мероприятия, прошедшее голосование можно по праву назвать центральным политическим событием 2020 года. Вместе со всей страной жители Челябинской области сделали самостоятельный и осознанный выбор, внесли свой вклад в формирование Основного закона страны, определяющего пути дальнейшего развития России.Список награждения получился обширным: в него вошли представители не только Общественной палаты Челябинской области, и палат муниципального уровня, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.Торжественную церемонию провели руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семёнов и член избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Денис Романов.«Хочу выразить благодарность и отметить выдающиеся и профессиональные качества всех, кто принял участие в этом историческом событии, в общественном наблюдении за ходом Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации и выборами в сентябре 2020 года. Во многом благодаря вашим четким и профессиональным действиям голосование прошло на высоком организационном уровне. В этом году мы провели огромную работу по обеспечению необходимой безопасности всех участников избирательного процесса в период пандемии. Мы проверяли не только правильность соблюдения процедуры голосования, но и наличие всех средств индивидуальной защиты на избирательных участках по всей Челябинской области. Работы было много, но мы справились достойно! Благодарю вас за проявленную гражданскую позицию, помощь и поддержку», - прокомментировал Николай Дейнеко.