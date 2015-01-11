Оргкомитет премии «ЩИТ и РОЗА — 2021» определил победителей

В Челябинске состоялось итоговое заседание оргкомитета V Ежегодной региональной общественной благотворительной премии «Щит и роза — 2021». Традиционно перед новогодними праздниками комиссия подводит итоги большой работы по отбору номинантов и утверждает победителей. 13 структур направили в оргкомитет 186 представлений на своих сотрудниц для награждения престижной наградой. Комиссии же предстояло выбрать 35 лучших в шести номинациях: «За профессионализм», «За лидерские качества», «За многолетнюю службу Отечеству», «За творчество и научный подход к работе», «За материнское тепло» и «За высокие спортивные достижения».«Отбор с каждым годом становится делать все труднее. Столько заслуженных женщин работает в правоохранительной системе, что диву даешься, как они всё успевают, и по дому хлопотать и на службе достигать таких результатов», — делится впечатлениями председатель оргкомитета премии, солист легендарного ансамбля «Ариэль», заслуженный артист России Борис Каплун.В этом году существенная поддержка мероприятию оказана со стороны губернатора Алексея Текслера. АРПОиС Южного Урала приняла участие в конкурсе на получение грантов губернатора Челябинской области, проводимом Фондом развития гражданских инициатив. Проект «Щит и роза – Южный Урал» прошел отбор и стал одним из победителей конкурса.«Спасибо Алексею Текслеру и правительству региона за оказанную поддержку в проведении важного и нужного мероприятия, ведь премия стала хорошим знаковым событием для области в канун Международного женского праздника», – выразил слова благодарности генеральный директор Челябинской АРПОиС РФ, полковник в отставке Сергей Спиридонов.Все победительницы — гордость силового блока Южного Урала, это женщины, которые своим ежедневным вкладом в охрану и защиту прав граждан области, своим трудолюбием, отношением к делу заслужили престижную общественную награду. Результаты отбора в ближайшее время будут доведены до руководителей ведомств.Напомним, 15 февраля 2021 года в Челябинском государственном академическом театре драмы им. Наума Орлова планируется проведение самой церемонии награждения. При этом оргкомитет готовит альтернативный вариант проведения в формате онлайн, если того потребует эпидобстановка в регионе.