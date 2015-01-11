Одиннадцать тысяч южноуральцев посетили выставку из Третьяковки «Русская жизнь»

Миасский автомобильный завод «Урал» вместе со своим деловым партнером в ЮАР, компанией Feeler, выступает одним из спонсоров международного автомобильного ралли TIORC на внедорожниках, которое проходит сейчас в пустыне и южноафриканской саванне. Автомобили «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6 демонстрируются в рамках этапов. Кроме того, уральские грузовики помогают участникам соревнований в сложных ситуациях.

Цель завода - продвижение техники «Урал» в данный регион. В ЮАР очень емкий рынок: это коммерческий сектор, муниципальные службы, горнорудная промышленность, строительство, пожарные машины, мусоросборщики, сельское хозяйство. Модификация автомобиля «Урал», идеально подходящая под нужды рынка Южно-Африканской республики, - «Урал NEXT».Контакты с южноафриканскими партнерами были установлены во время международной выставки в ЮАР, на которой присутствовала делегация автозавода «Урал». В ходе дальнейшего сотрудничества для продвижения на южноафриканский рынок техники марки «Урал» в конце 2019 года была создана компания URAL SA. Миасский автозавод заключил с ней дистрибьюторское соглашение.Приобретенные в его рамках автомобили «Урал NEXT» сейчас используются компанией URAL SA в презентационных целях. В частности, грузовики с колесной формулой 6х6 демонстрируются в рамках этапов авторалли, вызывая большой интерес у жителей ЮАР. Кроме того, «Уралы» оказывают техническую помощь участникам, застрявшим во время гонки в труднопроходимых песках. Ведь внедорожники семейства NEXT обладают уникальной проходимостью, высокой функциональностью и улучшенной управляемостью. Грузовики «Урал NEXT» способны работать в условиях полного бездорожья и тяжелых климатических условиях. Автомобили для коммерческого сектора ЮАР сертифицированы по правилам местного рынка. Источник: пресс-служба АЗ «УРАЛ».***Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс) - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые и грузопассажирские автомобили, вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей, а также самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. В целом линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Флагманская модель – автомобиль «Урал NEXT». Грузовики автозавода «Урал» востребованы в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%. Подробнее