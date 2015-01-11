Одиннадцать тысяч южноуральцев посетили выставку из Третьяковки «Русская жизнь»

Миасский автомобильный завод «Урал» вместе со своим деловым партнером в ЮАР, компанией Feeler, выступает одним из спонсоров международного автомобильного ралли TIORC на внедорожниках, которое проходит сейчас в пустыне и южноафриканской саванне. Автомобили «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6 демонстрируются в рамках этапов. Кроме того, уральские грузовики помогают участникам соревнований в сложных ситуациях. Цель завода - продвижение техники «Урал» в данный регион. В ЮАР очень емкий рынок: это коммерческий сектор, муниципальные службы, горнорудная промышленность, строительство, пожарные машины, мусоросборщики, сельское хозяйство. Модификация автомобиля «Урал», идеально подходящая под нужды рынка Южно-Африканской республики, - «Урал NEXT».Контакты с южноафриканскими партнерами были установлены во время международной выставки в ЮАР, на которой присутствовала делегация автозавода «Урал». В ходе дальнейшего сотрудничества для продвижения на южноафриканский рынок техники марки «Урал» в конце 2019 года была создана компания URAL SA. Миасский автозавод заключил с ней дистрибьюторское соглашение.Приобретенные в его рамках автомобили «Урал NEXT» сейчас используются компанией URAL SA в презентационных целях. В частности, грузовики с колесной формулой 6х6 демонстрируются в рамках этапов авторалли, вызывая большой интерес у жителей ЮАР. Кроме того, «Уралы» оказывают техническую помощь участникам, застрявшим во время гонки в труднопроходимых песках. Ведь внедорожники семейства NEXT обладают уникальной проходимостью, высокой функциональностью и улучшенной управляемостью. Грузовики «Урал NEXT» способны работать в условиях полного бездорожья и тяжелых климатических условиях. Автомобили для коммерческого сектора ЮАР сертифицированы по правилам местного рынка. Источник: пресс-служба АЗ «УРАЛ».***Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс) - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые и грузопассажирские автомобили, вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей, а также самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. В целом линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Флагманская модель – автомобиль «Урал NEXT». Грузовики автозавода «Урал» востребованы в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%. Подробнее
Игорь Ефремов, экс-президент ФНЛ, ушедший в отставку 7 декабря в ходе заседания общего собрания лиги, станет гендиректором «Урала».
По информации спортивного сайта Metaratings, на работу в клуб из Екатеринбурга также перейдёт Тимур Лепсая. Специалист со 2 ноября занимал в Футбольной национальной лиге должность директора по развитию. Скорее всего, он станет спортивным директором клуба. Ранее Тимур работал в «Балтике». Подробнее
В Челябинском музее изобразительных искусств завершилась выставка из Государственной Третьяковской галереи, демонстрировавшая жителям и гостям города произведения великих русских художников второй половины XIX – начала ХХ века. Полотна из крупнейшей сокровищницы русского искусства гостили в столице Южного Урала с 20 октября. Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX – начала ХХ века» вызвала огромный интерес посетителей, многие из них делились своими впечатлениями в аккаунтах музея в социальных сетях и в книге отзывов, в которой появилось более 230 записей со словами благодарности и восторга.Как отметили сотрудники музея, особенно насыщенными были выходные дни, когда в зал имени архитектора Е.В. Александрова приходили до 850 человек, желающих полюбоваться живописной мозаикой русской жизни. Посетителей было так много, что перед входом в зал иногда собиралась вереница людей.Но даже необходимость стоять в очереди, чтобы увидеть произведения выдающихся художников - Василия Перова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Константина Коровина, не пугала гостей музея.Чаще всего посетители выбирали посещение выставки с гидом: научные сотрудники провели более 200 экскурсий, увлекательно рассказывая о судьбах героев картин и блистательной живописи русских художников. Помимо экскурсий музей подготовил насыщенную программу, состоявшую из еженедельных тематических лекций и мастер-классов. Она также имела большой успех.На этой неделе 33 картины возвращаются домой, в Государственную Третьяковскую галерею. Музей изобразительных искусств благодарит московских коллег за доверие и прекрасную выставку, которая наполнила вдохновением и оптимизмом в наше особенное время.Масштабный выставочный проект стал возможен благодаря реализации национального проекта «Культура» и поддержке минкульта региона.