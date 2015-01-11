2020-12-16YEKT15:00:00 | Губерния Рабочие места в органах исполнительной власти Челябинской области на 90% обеспечены отечественным программным обеспечением Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Об итогах работы по использованию в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области отечественного программного обеспечения на совещании под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами городов и районо доложил министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов.Переход с иностранного на отечественное программное обеспечение в органах власти Челябинской области проводится в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».В рамках программы импортозамещения с 2016 по 2020 год более 1,7 тысяч рабочих мест в управлениях социальной защиты населения Челябинской области были переведены на отечественное программное обеспечение.С 2018 по 2020 год программа была реализована в региональных органах исполнительной власти. В результате 2,6 тысяч рабочих мест в министерствах и ведомствах также были переведены на российское программное обеспечение, что составляет 90% от общего количества рабочих мест.Как сообщил на областном совещании региональный министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера во всех муниципалитетах были запущены пилотные проекты по импортозамещению программного обеспечения. «В этом году 630 рабочих мест в органах местного самоуправления Челябинской области перешли на российскую операционную систему. К концу 2021 года таких рабочих мест должно быть не менее 20%», - подчеркнул министр.Напоминаем, положительный опыт Челябинской области по переходу на отечественное программное обеспечение неоднократно получал высокую оценку на федеральном уровне. Так, в 2018 году мининформ Челябинской области завоевал «серебро» в номинации «Проекты в сфере импортозамещения и поддержки экспорта» на Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп», а в 2017 году на V Всероссийском форуме «ПРОФ-IT.2017» в Ярославле Южный Урал был удостоен диплома за лучшие практики импортозамещения программного обеспечения, используемые в органах власти. Источник: АНО «Национальные приоритеты»Об итогах работы по использованию в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области отечественного программного обеспечения на совещании под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами городов и районо доложил министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов.Переход с иностранного на отечественное программное обеспечение в органах власти Челябинской области проводится в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».В рамках программы импортозамещения с 2016 по 2020 год более 1,7 тысяч рабочих мест в управлениях социальной защиты населения Челябинской области были переведены на отечественное программное обеспечение.С 2018 по 2020 год программа была реализована в региональных органах исполнительной власти. В результате 2,6 тысяч рабочих мест в министерствах и ведомствах также были переведены на российское программное обеспечение, что составляет 90% от общего количества рабочих мест.Как сообщил на областном совещании региональный министр информационных технологий, связи и цифрового развития, по поручению губернатора Челябинской областиво всех муниципалитетах были запущены пилотные проекты по импортозамещению программного обеспечения. «В этом году 630 рабочих мест в органах местного самоуправления Челябинской области перешли на российскую операционную систему. К концу 2021 года таких рабочих мест должно быть не менее 20%», - подчеркнул министр.Напоминаем, положительный опыт Челябинской области по переходу на отечественное программное обеспечение неоднократно получал высокую оценку на федеральном уровне. Так, в 2018 году мининформ Челябинской области завоевал «серебро» в номинации «Проекты в сфере импортозамещения и поддержки экспорта» на Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп», а в 2017 году на V Всероссийском форуме «ПРОФ-IT.2017» в Ярославле Южный Урал был удостоен диплома за лучшие практики импортозамещения программного обеспечения, используемые в органах власти. AzAzA 2020-12-16YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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