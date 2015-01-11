2020-12-17YEKT05:00:00 | Губерния На Южном Урале готовятся к сельскохозяйственной микропереписи Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской области









В России в 2021 году впервые пройдет сельскохозяйственная микроперепись. Ранее, в 2006 и 2016 годах, проводилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП). В отличие от масштабного статнаблюдения микроперепись предусматривает меньшее количество вопросов для респондентов и упрощенный порядок обследования, сообщает минсельхоз.Объектами микропереписи в 2021 году станут сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве (ИП), личные подсобные хозяйства, граждане, имеющие земельные участки для ведения подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, имеющие сельскохозяйственных животных, а также садовые и огороднические объединения.Часть объектов переписи (сельхозорганизации, фермеры и индивидуальные предприниматели) будут самостоятельно заполнять переписные листы и передавать их в Челябинскстат. В этом одно из отличий микропереписи от ВСХП.Обо всем этом говорили на первом заседании комиссии по подготовке и проведению сельхозмикропереписи в Челябинской области, которое прошло в формате онлайн. В состав комиссии входят представители органов государственной и муниципальной власти, Законодательного Собрания региона, учебных заведений, общественных организаций. Возглавляет комиссию заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.Областная комиссия по проведению микропереписи будет работать в течение 2020-2021 годов. За это время планируется провести пять заседаний, на которых будут рассматриваться различные организационные вопросы.«В числе вопросов, которые будут рассматриваться на комиссии, составление списков объектов микропереписи, организационного плана, организация подбора специалистов для проведения микропереписи 2021 года, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло. — Будет организовано обучение инструкторов и переписчиков, выделены помещения для работы переписных специалистов, также будут намечены мероприятия, обеспечивающие безопасность переписчиков и сохранность переписных листов и других документов. Планируется проведение информационно-разъяснительной работы среди населения области».Как отметила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Ольга Лосева, законодательной основой мероприятия является федеральный закон о проведении сельхозпереписи, которым предусматривается микроперепись в период между проведением Всероссийской сельхозпереписи, а она проводится раз в 10 лет. Срок проведения сельскохозяйственной микропереписи установлен с 1 по 30 августа 2021 года. Цель данного статистического наблюдения — выявить новые тенденции и структурные изменения в сельском хозяйстве России, получить сведения о размерах, составе и динамике ресурсов сельского хозяйства в условиях импортозамещения. Ольга Лосева рассказала о пилотных проектах подготовки к микропереписи, которые прошли в пяти субъектах Федерации в 2020 году, в частности, об использовании в Ростовской области беспилотных летательных аппаратов (дронов) для обследования посевных площадей и хозяйственных построек. Наряду с положительными результатами использования дронов, выявлены недостатки такого обследования, например, невозможность определить посевы сельхозкультур, поголовье сельхозживотных. Поэтому использование дронов в микропереписи 2021 года не планируется. Зато планируется сопоставлять данные, полученные лично от владельцев объектов переписи, с данными спутникового мониторинга. Такой прием будет применен в 105 районах из 38 субъектов Федерации, при этом Челябинская область в этот перечень не включена, сообщила Ольга Лосева.В ходе переписи сельхозорганизации, фермерские хозяйства и ИП будут самостоятельно заполнять переписные листы — на бумажных бланках, которые они затем отправят в Челябинскстат, или в электронном виде через систему сбора данных Росстата. Эти категории объектов переписи, а также садовые и огородные товарищества будут переписаны все, то есть охвачены сплошным статистическим наблюдением.Выборочным статистическим наблюдением будут охвачены личные подсобные хозяйства граждан. По закону в ходе микропереписи должны быть переписаны не менее 30% объектов. В Челябинской области, по данным ВСХП 2016 года, насчитывается около 230 тысяч личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности — они будут переписаны все. Примерно столько же ЛПХ в городской местности, их переписывать не будут. Переписчики во время обхода объектов переписи будут заносить сведения в планшетные компьютеры, использование бумажных бланков будет разрешено только в исключительных случаях. Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской областиВ России в 2021 году впервые пройдет сельскохозяйственная микроперепись. Ранее, в 2006 и 2016 годах, проводилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП). В отличие от масштабного статнаблюдения микроперепись предусматривает меньшее количество вопросов для респондентов и упрощенный порядок обследования, сообщает минсельхоз.Объектами микропереписи в 2021 году станут сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве (ИП), личные подсобные хозяйства, граждане, имеющие земельные участки для ведения подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, имеющие сельскохозяйственных животных, а также садовые и огороднические объединения.Часть объектов переписи (сельхозорганизации, фермеры и индивидуальные предприниматели) будут самостоятельно заполнять переписные листы и передавать их в Челябинскстат. В этом одно из отличий микропереписи от ВСХП.Обо всем этом говорили на первом заседании комиссии по подготовке и проведению сельхозмикропереписи в Челябинской области, которое прошло в формате онлайн. В состав комиссии входят представители органов государственной и муниципальной власти, Законодательного Собрания региона, учебных заведений, общественных организаций. Возглавляет комиссию заместитель губернатора Челябинской области.Областная комиссия по проведению микропереписи будет работать в течение 2020-2021 годов. За это время планируется провести пять заседаний, на которых будут рассматриваться различные организационные вопросы.«В числе вопросов, которые будут рассматриваться на комиссии, составление списков объектов микропереписи, организационного плана, организация подбора специалистов для проведения микропереписи 2021 года, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области. — Будет организовано обучение инструкторов и переписчиков, выделены помещения для работы переписных специалистов, также будут намечены мероприятия, обеспечивающие безопасность переписчиков и сохранность переписных листов и других документов. Планируется проведение информационно-разъяснительной работы среди населения области».Как отметила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской областизаконодательной основой мероприятия является федеральный закон о проведении сельхозпереписи, которым предусматривается микроперепись в период между проведением Всероссийской сельхозпереписи, а она проводится раз в 10 лет. Срок проведения сельскохозяйственной микропереписи установлен с 1 по 30 августа 2021 года. Цель данного статистического наблюдения — выявить новые тенденции и структурные изменения в сельском хозяйстве России, получить сведения о размерах, составе и динамике ресурсов сельского хозяйства в условиях импортозамещения. Ольга Лосева рассказала о пилотных проектах подготовки к микропереписи, которые прошли в пяти субъектах Федерации в 2020 году, в частности, об использовании в Ростовской области беспилотных летательных аппаратов (дронов) для обследования посевных площадей и хозяйственных построек. Наряду с положительными результатами использования дронов, выявлены недостатки такого обследования, например, невозможность определить посевы сельхозкультур, поголовье сельхозживотных. Поэтому использование дронов в микропереписи 2021 года не планируется. Зато планируется сопоставлять данные, полученные лично от владельцев объектов переписи, с данными спутникового мониторинга. Такой прием будет применен в 105 районах из 38 субъектов Федерации, при этом Челябинская область в этот перечень не включена, сообщила Ольга Лосева.В ходе переписи сельхозорганизации, фермерские хозяйства и ИП будут самостоятельно заполнять переписные листы — на бумажных бланках, которые они затем отправят в Челябинскстат, или в электронном виде через систему сбора данных Росстата. Эти категории объектов переписи, а также садовые и огородные товарищества будут переписаны все, то есть охвачены сплошным статистическим наблюдением.Выборочным статистическим наблюдением будут охвачены личные подсобные хозяйства граждан. По закону в ходе микропереписи должны быть переписаны не менее 30% объектов. В Челябинской области, по данным ВСХП 2016 года, насчитывается около 230 тысяч личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности — они будут переписаны все. Примерно столько же ЛПХ в городской местности, их переписывать не будут. Переписчики во время обхода объектов переписи будут заносить сведения в планшетные компьютеры, использование бумажных бланков будет разрешено только в исключительных случаях. AzAzA 2020-12-17YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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