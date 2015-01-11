Южноуральские волонтеры прошли обучение на медиамарафоне

Более 300 волонтеров со всего Южного Урала присоединились к медиамарафону, который стал третьим этапом проекта «Челябинск – город добрых сердец!». В течение двух недель прошли четыре онлайн-лекции, на которых участников учили продвигать добрые дела, работать в команде и взаимодействовать с партнерами, сообщает Молодежный ресурсный центр.SMM-специалист хоккейного клуба «Трактор» Наталья Павлова
рассказала об основах SMM, поделилась секретами, как из минимального бюджета выжать максимальный результат и при этом не потерять в качестве, а также об инструментах продвижения, которые существенно облегчат жизнь любого медиаменеджера. О работе с партнерами федерального уровня и о проекте «Доброшрифт»
провела лекцию Евгения Серикова
, руководитель проектов благотворительного фонда «Подарок Ангелу».Одна из важнейших тем в добровольчестве — как эффективно работать в команде. Поделилась своим опытом и основными правилами работы Ирина Чиркова
, руководитель волонтерских корпусов Чемпионата мира по дзюдо и тхэквондо. А завершающей темой марафона стала лекция Надежды Балаевой
, контент-менеджера и руководителя крупных медиапроектов Челябинской области, об особенностях работы в период пандемии. Помимо основных инструментов в медиа, она поделилась с участниками полезными ресурсами для более эффективной работы.После каждой лекции участникам давалось домашнее задание, которое оценивалось организаторами медиамарафона. По итогам были выявлены лучшие работы, авторы которых получат брендированные подарки: портативный аккумулятор для телефона и кольцевую лампу, которые помогут в создании более качественного контента.На этом проект «Челябинск - город добрых сердец»
не завершается. Прямо сейчас для представителей волонтерских центров Челябинской области проходят заключительные образовательные сессии: ребятам расскажут, как привлечь и замотивировать новых волонтеров и как быть эффективным руководителем. Финалом проекта станет планирование работы добровольческих центров на будущих год.Проект реализуется профсоюзным комитетом Южно-Уральского государственного университета при поддержке управления по делам молодежи администрации Челябинска.
Источник: Молодежный ресурсный центр