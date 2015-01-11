Всего с начала пандемии в Озёрске от последствий коронавируса погибло 43 человека

Межрегиональное управление №71 информирует, что по состоянию на 16ч 00 мин 17.12.2020г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 3963 случаев заболевания COVID-19.

За весь период наблюдения выздоровели 1902 человека.

С начала периода наблюдения по данным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России умерло 43 пациента с подтвержденным COVID-19.

Под медицинским наблюдением находится 1547 человек, в том числе контактные с больными.

Сняты с медицинского наблюдения с начала периода 6798 человек.

https://mru71.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/?ELEMENT_ID=41372