Министерство культуры приглашает на «Ярмарку желаний»

Самые заветные желания и мечты должны обязательно сбываться под Новый год. 25 декабря, в преддверии самого чудесного праздника в эфире радио «Комсомольская правда» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин будет исполнять культурные желания южноуральцев в рамках проекта «Ярмарка желаний».В конце года уже стало традицией подводить итоги проделанной работы за год. В 2020, несмотря на эпидемиологическую ситуацию культурная жизнь Южного Урала была яркой и насыщенной. Театры собирали аншлаги на онлайн спектаклях, солисты хора оперного театра проводили совместные репетиции на «удаленке», библиотекари записывали видеоблоги по книжным новинкам.Мечты должны сбываться, поэтому ждем ваши сообщения и ваши мечты. Отправляйте свои желания личными сообщениями под постом «Ярмарка желаний» в группе ВКонтакте или на новогоднюю почту министра культуры. Самые интересные сообщения культурный министр региона Алексей Бетехтин озвучит в своем предновогоднем эфире на радио КП, и 12 заветных желаний обязательно сбудутся.