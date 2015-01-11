2020-12-18YEKT08:00:00 | Губерния ФАПы, медоборудование, лекарства и кадры: как реализуют нацпроект «Здравоохранение» в Челябинской области Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области









В Челябинской области, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Для регионального минздрава это одна из ключевых задач. Работа ведется по нескольким направлениям: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг, а также создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. В рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи в регионе в 2020 году начали работать три новых фельдшерско-акушерских пункта. В Челябинске ввели в эксплуатацию вертолетную площадку в областном ожоговом центре, а санитарная авиация осуществила больше 260 вылетов. Также в муниципалитеты поступили 17 мобильных ФАПов, которые должны улучшить качество оказания медицинской помощи. Из них два мобильных пункта — флюорографический и флюоромаммографический комплексы, собранные на базе отечественных автомобилей и полностью оснащенные медицинским оборудованием.«Развиваем направление мобильных медпунктов помощи, они приезжают в территории, где нет фельдшерско-акушерских пунктов. Передвижные ФАПы прикреплены к центральным районным больницам, организуется специальный график выездов. Таким образом, помощь оказывают в самых отдаленных и малонаселенных пунктах», – отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.Важным направлением организации медицинской помощи в регионе является борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В этом году для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в больницах региона установлено свыше 250 единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, ангиографы. Открыты первично-сосудистые отделения в Копейске и Аше. 19 286 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, обеспечиваются бесплатными лекарствами на общую сумму более 122 млн рублей.В Челябинске и Магнитогорске начали работу два центра амбулаторной онкологической помощи, которые уже показали хорошие результаты. Также в онкоотделения направлены 256 единиц оборудования за счет средств областного и федерального бюджета.«Это суперсовременное оборудование и врачи, которые на нем работают, дают самую высокую оценку эффективности этих аппаратов», – добавил Юрий Семёнов.Что касается кадрового обеспечения, по итогам 2020 года в учреждениях здравоохранения региона работают 10 690 врачей и более 25 000 медработников. Есть незначительное снижение показателей относительно 2019 года: это связано с выходом части сотрудников на пенсию, переездом в другой регион. Компенсируется отток кадров привлечением молодых специалистов, на данный момент это порядка 743 человек. Для медработников работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», действуют льготы по оплате коммунальных услуг, в вузах работают программы целевого обучения. Также в этом году в регионе стартовала программа предоставления жилья медицинским работникам, недавно пять врачей в Миассе первыми получили ключи от квартир.«В этом году внимание и престиж нашей профессии высоко оценен губернатором и Законодательным Собранием Челябинской области, Правительством Российской Федерации. Очень много медиков получили заслуженные награды, принят ряд новых программ. Безусловно, одна из задач – поднятие престижа профессии на более высокую планку», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.Активно в Челябинской области занимаются цифровизацией здравоохранения. В этом году по числу уникальных пользователей услугой «Мое здоровье» (516 000 записей) Челябинская область заняла 4-е место в России. Это значит, что более полумиллиона раз жители воспользовались дистанционной записью в медорганизации: через интернет-портал, телефоны регистратур, информационные киоски и др. По числу оформленных электронных документов в медучреждениях в 2020 году стабильно регион находится на 3-4-м месте в России. В конце года более массовый характер приобретут телемедицинские консультации.«Программа единого цифрового контура – это проект, обеспечивающий медорганизации новыми технологиями. Эти сервисы сейчас как никогда востребованы. Медицина Челябинской области смогла справиться с вызовом, и жители региона осваивают новые формы коммуникации, привыкают и пользуются ими», – рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов.Одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение» – развитие медицинской помощи детям и матерям. В этом году в регионе прошло переоснащение 24 детских медорганизаций, для которых закуплена 51 единица оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, магнитно-резонансный томограф, ЛОР–комбайны. Также прошло обучение специалистов в сфере неонатологии в симуляционных центрах.«Медицина шагнула вперед благодаря национальным проектам. Всего не перечислить, что приобрели, но идет серьезная модернизация здравоохранения. Покупается «тяжелое» оборудование, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентгенускорители, рентгендиагностическое оборудование, флюорографы, маммографы – всё, что направлено на лечение и диагностику. Закупаются медикаменты по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Всё это направлено для того, чтобы хорошо диагностировать, лечить и реабилитировать наших пациентов», – подвел итоги Юрий Семенов. Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской областиВ Челябинской области, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Для регионального минздрава это одна из ключевых задач. Работа ведется по нескольким направлениям: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг, а также создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. В рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи в регионе в 2020 году начали работать три новых фельдшерско-акушерских пункта. В Челябинске ввели в эксплуатацию вертолетную площадку в областном ожоговом центре, а санитарная авиация осуществила больше 260 вылетов. Также в муниципалитеты поступили 17 мобильных ФАПов, которые должны улучшить качество оказания медицинской помощи. Из них два мобильных пункта — флюорографический и флюоромаммографический комплексы, собранные на базе отечественных автомобилей и полностью оснащенные медицинским оборудованием.«Развиваем направление мобильных медпунктов помощи, они приезжают в территории, где нет фельдшерско-акушерских пунктов. Передвижные ФАПы прикреплены к центральным районным больницам, организуется специальный график выездов. Таким образом, помощь оказывают в самых отдаленных и малонаселенных пунктах», – отметил министр здравоохранения Челябинской области.Важным направлением организации медицинской помощи в регионе является борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В этом году для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в больницах региона установлено свыше 250 единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, ангиографы. Открыты первично-сосудистые отделения в Копейске и Аше. 19 286 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, обеспечиваются бесплатными лекарствами на общую сумму более 122 млн рублей.В Челябинске и Магнитогорске начали работу два центра амбулаторной онкологической помощи, которые уже показали хорошие результаты. Также в онкоотделения направлены 256 единиц оборудования за счет средств областного и федерального бюджета.«Это суперсовременное оборудование и врачи, которые на нем работают, дают самую высокую оценку эффективности этих аппаратов», – добавил Юрий Семёнов.Что касается кадрового обеспечения, по итогам 2020 года в учреждениях здравоохранения региона работают 10 690 врачей и более 25 000 медработников. Есть незначительное снижение показателей относительно 2019 года: это связано с выходом части сотрудников на пенсию, переездом в другой регион. Компенсируется отток кадров привлечением молодых специалистов, на данный момент это порядка 743 человек. Для медработников работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», действуют льготы по оплате коммунальных услуг, в вузах работают программы целевого обучения. Также в этом году в регионе стартовала программа предоставления жилья медицинским работникам, недавно пять врачей в Миассе первыми получили ключи от квартир.«В этом году внимание и престиж нашей профессии высоко оценен губернатором и Законодательным Собранием Челябинской области, Правительством Российской Федерации. Очень много медиков получили заслуженные награды, принят ряд новых программ. Безусловно, одна из задач – поднятие престижа профессии на более высокую планку», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области.Активно в Челябинской области занимаются цифровизацией здравоохранения. В этом году по числу уникальных пользователей услугой «Мое здоровье» (516 000 записей) Челябинская область заняла 4-е место в России. Это значит, что более полумиллиона раз жители воспользовались дистанционной записью в медорганизации: через интернет-портал, телефоны регистратур, информационные киоски и др. По числу оформленных электронных документов в медучреждениях в 2020 году стабильно регион находится на 3-4-м месте в России. В конце года более массовый характер приобретут телемедицинские консультации.«Программа единого цифрового контура – это проект, обеспечивающий медорганизации новыми технологиями. Эти сервисы сейчас как никогда востребованы. Медицина Челябинской области смогла справиться с вызовом, и жители региона осваивают новые формы коммуникации, привыкают и пользуются ими», – рассказал заместитель министра здравоохранения.Одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение» – развитие медицинской помощи детям и матерям. В этом году в регионе прошло переоснащение 24 детских медорганизаций, для которых закуплена 51 единица оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, магнитно-резонансный томограф, ЛОР–комбайны. Также прошло обучение специалистов в сфере неонатологии в симуляционных центрах.«Медицина шагнула вперед благодаря национальным проектам. Всего не перечислить, что приобрели, но идет серьезная модернизация здравоохранения. Покупается «тяжелое» оборудование, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентгенускорители, рентгендиагностическое оборудование, флюорографы, маммографы – всё, что направлено на лечение и диагностику. Закупаются медикаменты по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Всё это направлено для того, чтобы хорошо диагностировать, лечить и реабилитировать наших пациентов», – подвел итоги Юрий Семенов. AzAzA 2020-12-18YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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