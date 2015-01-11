На Южном Урале пройдет новогодний фестиваль «Морозко»

Ресурсный центр «Без_границ» совместно с клубом «Наше место» в 2021 году запускает направление, в рамках которого молодежь научат грамотному общению с людьми с особенностями здоровья, сообщает Молодежный ресурсный центр.

Организаторы предлагают в современном и доступном формате провести небольшие мастер-классы в режиме онлайн или очно. Они будут посвящены возможностям и принципам взаимодействия со слабослышащими и глухими людьми, слабовидящими и людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата.«Одна из основных целей, которых я хочу достичь, – это сделать инклюзию нормой для общества. Донести, что инклюзия не равно инвалидность: это глубже, серьезнее. Наше общество небольшими шагами движется к этому. Я вижу важность в таких небольших мастер-классах, потому что именно они дают человеку понять, что каждый из нас особенный по-своему и каждый достоин равных возможностей, каждый хочет быть замечен и услышан. Вместе мы сможем этого достичь», – поделилась мнением Дарья Замятина, руководитель Инклюзивного ресурсного центра «Без Границ».Принять участие в проекте может любой желающий. Записаться можно как индивидуально, так и группой. Для этого необходимо заполнить заявку в гугл-форме по ссылке либо отправить заявку на электронную почту.Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Подробнее