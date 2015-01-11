Современная ПЦР-лаборатория открывается в Снежинске

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) откроется современная ПЦР-лаборатория, благодаря которой срок диагностики COVID-19 будет сокращен до суток, – проект по строительству, оборудованию и вводу в эксплуатацию новой диагностической лаборатории был реализован за 3,5 месяца благодаря совместным усилиям руководства РФЯЦ – ВНИИТФ и ЦМСЧ № 15.

По словам председателя профсоюзной организации ВНИИТФ Ефима Александрова были предприняты все усилия со стороны ядерного центра, подрядчиков и тех, кто координировал деятельность по строительству этого важного социального объекта: «Работали отделы капитального строительства и проектирования, а также профсоюзная организация ядерного центра. В общей сложности было выполнено семь договоров подряда и поставки оборудования для лаборатории».

Лицензию на лабораторию медсанчать получила накануне, 17 декабря и до 21 декабря работает в тестовом режиме.

«В том числе это лицензия на проведение анализов на коронавирусную инфекцию. Если раньше мы направляли анализы в Озерск и Челябинск, то теперь есть возможность провести все исследования на месте и сократить до суток сроки диагностики COVID-19», – прокомментировал начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России Евгений Дронов.

Также увеличится объем исследований.

С 21 декабря она начнет работать по регламенту. Помимо исследований на COVID-19, специалисты будут диагностировать и другие инфекции, такие как ВИЧ, гепатиты и клещевой энцефалит.

Что касается забора анализов на COVID-19, то схема остается прежней: на дом к больным приезжает медработник, который берет анализы и в дальнейшем передает биоматериал в новую лабораторию.

https://dostup1.ru/medicine/Sovremennaya-PTsR-laboratoriya-otkryvaetsya-v-Snezhinske_132715.html