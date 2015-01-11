Без двух суббот Новый год!

Чувствуете его приближение? Он совсем близко! Новый год!

"Нагуливаем" себе праздничное настроение с помощью нашей афиши!

Озёрск

Все выходные:

глк "Егоза":

суббота и воскресенье - с 10:00 до 17:00. Трасса "Спортивная" с 7//8-ой опоры и учебная трасса

А также для вас: кафе, прокат, инструкторы, аренда мангальных зон!

19 и 20-го декабря в Озёрске состоится Market Oz!

с 11:00 до 17:00

Кыштымская, 12 (м-н "Стройбаза") правое крыло

Все выходные работает большой каток на стадионе "Труд"!

Суббота, воскресенье: 11.00 - 21.00ч.

Прокат коньков – 100 руб.

Заточка коньков 150 руб.(пара)

19-ое декабря, суббота

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

Волшебная история "Времена года, или Почему снег белый" и первая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Солнышко и снежные человечки" А.Веселов

Сказка 0+

11-30 бк "Баскервиль"

Чемпионат города «Пирамида свободная с продолжением до 40 шаров»

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры"

Новогодняя сказка для взрослых (16+)

20-ое декабря, воскресенье

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Снежная королева"

Волшебная сказка (6+)

11-00, Выставочный зал Центральной городской библиотеки.

выставка, организованная в рамках второго авторского фотопроекта "Отражение". В экспозиции представлены 42 фотографии 21 автора из 12 городов России.

Межрегиональный передвижной фотопроект «Отражение» Сергея Приходько (г. Озерск) объединил фотографов из разных городов России, чтобы познакомить как можно большее число зрителей Уральского региона с художественной фотографией, её разнообразием и техническими возможностями. Выставка уже побывала в Кургане и Миассе, теперь представлена в Озерске.

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

Волшебная история "Времена года, или Почему снег белый" и первая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Мы готовимся к этому событию. Елка выросла, нарядная стоит...(5+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры"

Новогодняя сказка для взрослых (16+)

Челябинск

Все выходные: Хотите подарить своим детям праздник? Оказывается, на ул.Кирова 139 находится Гостиная Деда Мороза и его помощников!

Екатеринбург

Все выходные: крупнейший уральский фестиваль ремесел и промыслов "Иван-да-Марья"!

На площадке Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, 4а) будут представлены эксклюзивные изделия ручной работы от двух сотен участников.

Также, гостей ждет уникальная программа с десятками мастер-классов. Такого разнообразия ярких, оригинальных вещей и вкусностей, накануне праздников, вы точно нигде не найдете!

Вход СВОБОДНЫЙ.