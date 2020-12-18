2020-12-19YEKT14:00:00 | Губерния Южноуральцев приглашают принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области









С 21 до 24 декабря пройдет Всероссийский диктант по общественному здоровью. Проверить свою грамотность в вопросах здоровья смогут все желающие. Диктант был создан, чтобы показать, как важно знать основные правила для сохранения здоровья и долголетия каждого человека, проверить и подтянуть свои знания.Диктант по общественному здоровью — это просветительский проект, который знакомит с основами общественного и личного здоровья, а также позволяет проверить общий уровень знаний в этих областях. Организаторами проекта являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, портал «Медицина обо мне» и интернет-ресурс Publichealth.ru.Как отмечают организаторы, участникам акции предложат в течение часа ответить на 50 вопросов по пяти разделам. Первый — посвящен инфекционным заболеваниям, таким как грипп, коронавирус и ОРВИ, второй — здоровому образу жизни, третий — хроническим неинфекционным заболеваниям, четвертый — диспансеризации и пятый — организации медицинской помощи. В каждом разделе по 10 вопросов с вариантами ответов, из которых нужно выбрать правильный.По результатам диктанта будет проведен индивидуальный разбор ошибок. В зависимости от количества правильных ответов участники получат дипломы первой, второй или третьей степени, либо сертификат о прохождении диктанта. Знания по каждому разделу будут оцениваться.На адрес в электронной почты участников будут направлены рекомендации по ведению здорового образа жизни.Мероприятие пройдет с 00:00 21 декабря до 23:00 24 декабря (время московское) на онлайн платформе. Свои результаты участники увидят после прохождения Диктанта в личном кабинете.Как стать участником:1. В любой день с 21 по 26 декабря 2020 г, зайти на сайт publichealth.ru2. Нажать на кнопку «Начать Диктант»3. Заполнить контактные данные4. Ответить на вопросы5. Скачать сертификат участника или диплом Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской областиС 21 до 24 декабря пройдет Всероссийский диктант по общественному здоровью. Проверить свою грамотность в вопросах здоровья смогут все желающие. Диктант был создан, чтобы показать, как важно знать основные правила для сохранения здоровья и долголетия каждого человека, проверить и подтянуть свои знания.Диктант по общественному здоровью — это просветительский проект, который знакомит с основами общественного и личного здоровья, а также позволяет проверить общий уровень знаний в этих областях. Организаторами проекта являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, портал «Медицина обо мне» и интернет-ресурс Publichealth.ru.Как отмечают организаторы, участникам акции предложат в течение часа ответить на 50 вопросов по пяти разделам. Первый — посвящен инфекционным заболеваниям, таким как грипп, коронавирус и ОРВИ, второй — здоровому образу жизни, третий — хроническим неинфекционным заболеваниям, четвертый — диспансеризации и пятый — организации медицинской помощи. В каждом разделе по 10 вопросов с вариантами ответов, из которых нужно выбрать правильный.По результатам диктанта будет проведен индивидуальный разбор ошибок. В зависимости от количества правильных ответов участники получат дипломы первой, второй или третьей степени, либо сертификат о прохождении диктанта. Знания по каждому разделу будут оцениваться.На адрес в электронной почты участников будут направлены рекомендации по ведению здорового образа жизни.Мероприятие пройдет с 00:00 21 декабря до 23:00 24 декабря (время московское) на онлайн платформе. Свои результаты участники увидят после прохождения Диктанта в личном кабинете.Как стать участником:1. В любой день с 21 по 26 декабря 2020 г, зайти на сайт publichealth.ru2. Нажать на кнопку «Начать Диктант»3. Заполнить контактные данные4. Ответить на вопросы5. Скачать сертификат участника или диплом AzAzA 2020-12-19YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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