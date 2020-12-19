Автобусное сообщение по маршрутам 3 и 5 не прекратится

На маршрутах сменится перевозчик и график движения автобусов.

Отныне на маршрутах 3 и 5 будут работать два новых перевозчика. Напомним, прежний - ИП Таланина И.Я. - в ультимативной форме уведомила администрацию о прекращении перевозок на маршрутах №№3,5 и 6 с 21 декабря. Предприниматель решила прекратить свою деятельность по указанным направлениям «в связи со снижением пассажиропотока из-за пандемии».

- Резкое и категоричное решение, как оказалось, неблагонадежного перевозчика ИП Таланина, поставило всех жителей округа в крайне неудобное положение, - подчеркивает первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. - В выходные экстренно провели несколько совещаний под руководством главы округа Евгения Щербакова, с моим участием и специалистов УКСиБ. Вопрос обсуждался один: как сохранить сообщение с мкр. Заозерный и обеспечить движение общественного транспорта по другим «отказным» маршрутам. Удалось договориться с двумя социально-ответственными предпринимателями. Мы согласовали с ними новый график движения.

По словам Ивана Сбитнева, по привычным маршрутам №3 и 5 автобусы будут ходить под номерами №3-А и 5-А только в часы пик. По маршруту №6 движение временно отменено - за него не готов взяться ни один перевозчик из-за крайне низкого пассажиропотока.

-Сложившееся положение дел в сфере общественных перевозок мы считаем серьезным, - отмечает первый заместитель главы. -Администрация будет в рамках своих полномочий делать все возможное для того, чтобы интересы жителей Озерска соблюдались. Мы продолжим поиск вариантов по обеспечению Озерска транспортными услугами в необходимом объеме. Стоит отметить, на сегодняшний день многие предприятия из-за пандемии испытывают сложности, особенно муниципальные. Сейчас администрацией принято решение по «оздоровлению» этих предприятий.

График движения по маршрутам №3-А

От КПП. - 07:25, 08:25, 16:25, 17:25

От швейной фабрики - 07:55, 15:55, 16:55, 17:55

График движения по маршруту №5-А

От КПП - 06:30, 08:00

От ДК «Маяк» - 07:15, 08:25.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/45305/