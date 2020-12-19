2020-12-21YEKT06:00:00 | Губерния Команда РЦК Челябинской области – в финале Чемпионата по производительности Источник: ФРП Челябинской облатси









Команда Регионального центра компетенций, созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», вышла в финал первого Всероссийского чемпионата по производительности.В навыках эффективного управления предприятием соревновалось более 1000 участников и 138 команд из 55-ти регионов России, от Калининграда до Владивостока, и из ближнего зарубежья. В финал онлайн-этапа вышли 22 команды: 10 - от предприятий, 6 - от ВУЗов и 6 – от региональных органов исполнительной власти и центров компетенций в сфере производительности труда.«Тема производительности труда - одна из приоритетных в нашей стране. В национальном проекте уже участвуют более двух тысяч предприятий, еще более трех с половиной тысяч подали заявки. И людей, которые выходят в своей деятельности на новый уровень эффективности с помощью знаний и навыков, грамотных управленческих решений и выстраивания бизнес-процессов, становится все больше. Чемпионат стал хорошей возможностью не только в теории изучить новые подходы, но и потренироваться применять их на практике в режиме реального времени», - отмечает один из членов жюри, заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.Первый, заочный этап соревнований проходил с 14-го по 18-е декабря в форме онлайн-бизнес-симулятора. Чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, участникам пришлось выбирать стратегии развития, выстраивать производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала.В команде РЦК Челябинской области собрались молодые ученые, экономисты, инженеры. Такая разноплановость участников помогла в ходе соревнований комплексно подходить к решению задач. Это, а также энтузиазм и огромное желание победить, гарантировали результат, - уверены сами финалисты.«Во всех трех раундах онлайн-этапа шла напряжённая конкурентная борьба в условиях, максимально приближенных к настоящим. Такой необычный опыт в неформальном состязании, безусловно, сплачивает. И если раньше кому-то из нас не хватало каких-то лидерских качеств, умения влиять на людей, отстаивать свое мнение и аргументированно убеждать, то здесь мы прокачали эти навыки. Да, приходилось выполнять задания чемпионата и по ночам, если днём работа не оставляла на них времени, но азарт в ходе соревнований, удовольствие от самого процесса участия и нереальный взрыв эмоций, когда мы узнали о выходе в финал, стоят всех потраченных усилий», - делятся впечатлениями эксперты челябинского РЦК, лидеры своей команды Павел Жолобов и Радик Антонян.Стратегический командный бизнес-симулятор погружает участников в интерактивное игровое пространство, где действуют реальные законы рынка. Сначала команды определяют, что именно они будут производить; затем решают, в каком объёме, по какой цене и на каком рынке будут продавать свою продукцию; рассчитывают, сколько рабочих нанять, какую зарплату им платить и сколько потратить на их обучение, покупать ли новое или модернизировать уже имеющееся оборудование; анализируют свои финансовые возможности, рынок и конкурентов; и, конечно, «сталкиваются» с ними на рынке. Как и в реальной жизни, успехи каждого виртуального предприятия зависят не только от собственных бизнес-решений, но и от действий других игроков.«Для определения победителей жюри использовало такую многофакторную систему оценки, что угадать, кто в итоге наберет в совокупности максимум баллов, до окончания всех подсчетов было просто невозможно. У нашей команды были очень достойные соперники, но вперёд вырвались самые сильные. Среди финалистов нет случайных людей. Тем приятнее, что челябинский РЦК – в их числе. Следующая задача для ребят – победить в очном национальном финале в Москве 12 февраля будущего года, где встретятся лучшие из лучших», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.Мероприятие в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» организует команда образовательной программы «Лидеры производительности». В состав экспертной комиссии входят:



Петр Засельский – заместитель министра экономического развития РФ;







Екатерина Гришина – руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России;







Николай Соломон – генеральный директор Федерального центра компетенций;







Анна Бринева - заместитель директора Фонда развития промышленности;







Алисия Никитина - директор Школы экспорта РЭЦ;







Дмитрий Капишников – генеральный директор российского представительства корпорации KUKA.



*** утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. 10 тысяч предприятий по всей стране получат господдержку для повышения производительности труда не менее чем на 30%. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализует региональный Фонд развития промышленности. - одна из системных мер поддержки, предусмотренных Минэкономразвития России для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Обучение руководителей высшего и среднего звена ведется на базе Всероссийской академии внешней торговли в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в программу вовлечены более 4,6 тысяч управленцев из 71 региона России. Источник: ФРП Челябинской облатсиКоманда Регионального центра компетенций, созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», вышла в финал первого Всероссийского чемпионата по производительности.В навыках эффективного управления предприятием соревновалось более 1000 участников и 138 команд из 55-ти регионов России, от Калининграда до Владивостока, и из ближнего зарубежья. В финал онлайн-этапа вышли 22 команды: 10 - от предприятий, 6 - от ВУЗов и 6 – от региональных органов исполнительной власти и центров компетенций в сфере производительности труда.«Тема производительности труда - одна из приоритетных в нашей стране. В национальном проекте уже участвуют более двух тысяч предприятий, еще более трех с половиной тысяч подали заявки. И людей, которые выходят в своей деятельности на новый уровень эффективности с помощью знаний и навыков, грамотных управленческих решений и выстраивания бизнес-процессов, становится все больше. Чемпионат стал хорошей возможностью не только в теории изучить новые подходы, но и потренироваться применять их на практике в режиме реального времени», - отмечает один из членов жюри, заместитель министра экономического развития РФ.Первый, заочный этап соревнований проходилв формеЧтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, участникам пришлось выбирать стратегии развития, выстраивать производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала.собрались молодые ученые, экономисты, инженеры. Такая разноплановость участников помогла в ходе соревнований комплексно подходить к решению задач. Это, а также энтузиазм и огромное желание победить, гарантировали результат, - уверены сами финалисты.«Во всех трех раундах онлайн-этапа шла напряжённая конкурентная борьба в условиях, максимально приближенных к настоящим. Такой необычный опыт в неформальном состязании, безусловно, сплачивает. И если раньше кому-то из нас не хватало каких-то лидерских качеств, умения влиять на людей, отстаивать свое мнение и аргументированно убеждать, то здесь мы прокачали эти навыки. Да, приходилось выполнять задания чемпионата и по ночам, если днём работа не оставляла на них времени, но азарт в ходе соревнований, удовольствие от самого процесса участия и нереальный взрыв эмоций, когда мы узнали о выходе в финал, стоят всех потраченных усилий», - делятся впечатлениями эксперты челябинского РЦК, лидеры своей командыпогружает участников в интерактивное игровое пространство, где действуют реальные законы рынка. Сначала команды определяют, что именно они будут производить; затем решают, в каком объёме, по какой цене и на каком рынке будут продавать свою продукцию; рассчитывают, сколько рабочих нанять, какую зарплату им платить и сколько потратить на их обучение, покупать ли новое или модернизировать уже имеющееся оборудование; анализируют свои финансовые возможности, рынок и конкурентов; и, конечно, «сталкиваются» с ними на рынке. Как и в реальной жизни, успехи каждого виртуального предприятия зависят не только от собственных бизнес-решений, но и от действий других игроков.«Для определения победителей жюри использовало такую многофакторную систему оценки, что угадать, кто в итоге наберет в совокупности максимум баллов, до окончания всех подсчетов было просто невозможно. У нашей команды были очень достойные соперники, но вперёд вырвались самые сильные. Среди финалистов нет случайных людей. Тем приятнее, что челябинский РЦК – в их числе. Следующая задача для ребят – победить в очном национальном финале в Москве 12 февраля будущего года, где встретятся лучшие из лучших», - говорит директор регионального ФРП.Мероприятие в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» организуетзаместитель министра экономического развития РФ;руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России;генеральный директор Федерального центра компетенций;заместитель директора Фонда развития промышленности;директор Школы экспорта РЭЦ;генеральный директор российского представительства корпорации KUKA. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. 10 тысяч предприятий по всей стране получат господдержку для повышения производительности труда не менее чем на 30%. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализует Программа подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» - одна из системных мер поддержки, предусмотренных Минэкономразвития России для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Обучение руководителей высшего и среднего звена ведется на базе Всероссийской академии внешней торговли в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в программу вовлечены более 4,6 тысяч управленцев из 71 региона России. AzAzA 2020-12-21YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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