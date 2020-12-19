График зимних каникул для школ Озерского городского округа

В ближайшее время каждая школа округа определит для себя возможные варианты организации обучения и занятости школьников в оставшийся период декабря до начала каникул (28, 29,30 декабря).

С 30 декабря начинаются каникулы для обучающихся школ №№21,23,27,29,30,32,33,36,37,39,41,202 (последний учебный день – 29 декабря).

С 31 декабря начинаются каникулы для обучающихся школ №№24,25,34,35,38 (последний учебный день – 30 декабря).

Руководство школы определяет:

– отпустить на каникулы школьников, окончивших полугодие (четверть, триместр) на «хорошо» и «отлично» (новогодний сюрприз!);

– индивидуальная работа по ликвидации предметных пробелов, академической задолженности, с долго болевшими детьми, подготовка проектов, творческих работ, внеурочная деятельность, подготовка к олимпиадам и конкурсам и др.;

– классные часы, праздничные мероприятия (не массовые!!);

– выезд классом на природу и др.

В эти дни сохраняется в обязательном порядке предоставление бесплатного горячего питания для всех обучающихся 1-4 классов ежедневно:

– включительно по 29.12.20, если каникулы с 30.12.20,

– включительно по 30.12.20, если каникулы с 31.12.20.

Информация о вариантах занятости детей будет доведена до сведения родителей. Если кто-то из родителей будет против посещения ребенком школы в эти дни, дети могут находиться дома. Главное, вовремя предупредить классного руководителя. На этой неделе классные руководители выяснят, кто из детей в эти дни будет ходить в школу, кто нет.

Информация управления образования администрации округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45306/