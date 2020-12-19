Сказка о горячем сердце

«Снежная королева» покорила сердца взрослых и детей. В театре «Наш Дом» состоялась премьера пьесы блистательного Евгения Шварца, написанная более восьмидесяти лет назад.

Новогодних праздников ребятня ждет с особым нетерпением. Пушистый снежок, красавица – елка, подарки, долгожданная встреча с дедушкой Морозом. Этот год не стал исключением, и, несмотря на все козни зловредного короновируса, в театре Драмы и комедии «Наш Дом» состоялся настоящий праздник. Дети с восторгом участвовали в интермедии, пели, танцевали не в фойе, как обычно, а в большом зале театра.

Но главным новогодним подарком стала, конечно же, волшебная зимняя сказка «Снежная королева».

- Со звездной командой наших актеров работалось радостно и легко, - признается режиссер – постановщик и медиа - дизайнер Андрей Сюськин. В этой классической сказке мы попытались удержаться от новаций, которые, возможно, исказили бы замысел Евгения Шварца, и призываем взрослых и детей к справедливости и милосердию.

В новогодние дни хочется чуда. На мой взгляд, оно происходит на нашей сцене, благодаря постановочной команде – сценографу Маргарите Колмогорцевой, художнику по свету Ирине Изовит. Особые слова признательности музыкальному гуру, озерскому композитору Сергею Моисееву.

Своеобразная музыкальная увертюра, в которой переплетаются темы Снежной королевы и маленькой Герды начинает спектакль и не отпускает до его финала. Динамичное представление, наполненное яркими театральными эффектами, держит в напряжении, заставляет взволнованно биться сердца взрослых и детей.

Актерская команда работает слаженно, здесь как нигде уместно выражение – нет маленьких ролей. Каждый участник представления ярко раскрывается на сцене. Исполнительница роли Герды Яна Сюськина представляет свою героиню трогательной и нежной, что не мешает ей проявлять необычайную силу духа. Лариса Азимова в роли Снежной королевы уверенно ведет свою партию, демонстрируя бездушие, жестокость и избалованность «железной леди».

Заслуженная артистка России Елена Шибакина создает образ жестокосердной Атаманши, мановением руки повелевающей разбойниками, и становящейся кротким существом, едва речь заходит о дочери.

Трусливый король Владимира Микулицкого, пара влюбленных ворон Карла и Клары Андрея Иодловского и Светланы Микулицкой, взбалмошная, но добрая принцесса в исполнении Александры Ельцовой, похожая по пластике на Маугли маленькая разбойница Анны Антоновой – за каждым наблюдаешь с неослабевающим интересом. Не остаются не замеченными зрителями даже совсем небольшие, бессловесные роли двух болванов – стражников, исполненные Никитой Воробьевым и Владиславом Илюхиным.

Яна побывала в театре с пятилетним сыном Никитой.

- Ребенок не отрываясь смотрел представление, переживая за героев. Радостно участвовал в интермедии. Сегодня у нас настоящий праздник и новогоднее настроение. Спасибо театру.

Лидия Николаевна привела на представление внуков.

- Я по профессии художник, и меня поразило сценографическое решение. Ярко и зрелищно. Актеры играют великолепно. Дети очень довольны, уже спрашивают, когда мы снова пойдем в театр.

Остается добавить, что спектакль был создан на грант по программе «Поддержка театров малых городов» под патронатом партии «Единая Россия».

Светлана Гурина

фотографии Михаила Лубнина

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45307/