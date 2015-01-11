Войсковая часть 3448 г. Озерск Челябинской области проводит набор на военную службу

Войсковая часть 3448 г. Озерск Челябинской области проводит набор граждан в возрасте до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат.
Условия прохождения военной службы:
- заработная плата от 37 000 рублей в месяц;
- предоставление служебного жилья;
- оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от срока службы);
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (военнослужащий и один член семьи), по территории РФ;
- социальные гарантии;
- право на обеспечение постоянным жильем по государственнй ипотечной системе.
По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по адресу: 456782, Челябинская область, г. Озерск, ул. Трудящихся,48, войсковая часть 3448, тел.: 8(35130)7-58-02; 89000614880.