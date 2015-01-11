Челябинская область - в числе лидеров по внедрению практик «Смартеки» АСИ

14-летняя Софья Атаманюк стала полуфиналисткой XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Она вошла в число 12 лучших исполнителей среди 48 участников.

Софья учится в детской школе искусств № 1, солистка оркестра «Флейты Челябинска», оркестра народных инструментов «Малахитовая шкатулка» при гимназии № 10.В первом туре конкурса она исполнила пьесу челябинского композитора Елены Попляновой. Перед выступлением Софья и ее педагог Юлия Полуротова лично встретились с автором, результатом чего стало яркое и эмоциональное выступление, позволившее пройти в следующий тур. На суд жюри она представила «Балладу для флейты» композитора Франка Мартена, за что получила 33 балла. Но этого оказалось недостаточно для выхода в финал.«Софья – боец. Она ехала побеждать. Уровень ее мастерства это позволяет. Однако мы взяли произведение довольно серьезное, философского плана, тогда как остальные участники – более легкие для восприятия. На мой взгляд, именно это сыграло решающую роль», – рассказала Юлия Полуротова.Выход в полуфинал – это огромный успех, так как Челябинская область не была представлена на конкурсе с 2006 года.«Щелкунчик» — ежегодный международный телевизионный музыкальный конкурс среди юных музыкантов, проводимый телеканалом «Культура». Конкурс был учрежден в 2000 году и с тех пор проводится ежегодно. К участию в конкурсе допускаются юные музыканты до 14 лет из любых стран. Подробнее