Челябинская область - в числе лидеров по внедрению практик «Смартеки» АСИ

Более 565 практик и решений, способных качественно улучшить жизнь людей. 372 из них запущено в тиражирование, 155 – уже успешно внедрены и показывают первые результаты. За год работы платформа Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Смартека» собрала на единой площадке 76 регионов России – как авторов-наставников, так и тех, кто использует их опыт – реципиентов. Челябинская область в пятерке регионов, где внедряют самое большое число практик, размещенных на платформе, вместе с Республикой Бурятией, Камчатским краем, Новгородской и Свердловской областями.Всего на Южном Урале в настоящее время внедряется около 40 практик со «Смартеки». Как отметил глава Челябинской области Алексей Текслер, сейчас приоритет по выбору практик отдается тем, которые направлены на улучшение качества жизни людей и формирование благоприятного делового климата.Часть прижившихся в регионе практик посвящена вовлечению жителей в активный образ жизни, волонтерскую деятельность, созданию системы досуга для старшего поколения и повышению качества их жизни, организации отдыха детей-инвалидов, вопросам образования, здравоохранения и ранней диагностики заболеваний, благополучия семей и благоустройства окружающей среды.На улучшение делового климата работают практики, отвечающие на вопросы, как развивать регион с помощью высокотехнологичных проектов, как предприниматели могут устранять административные барьеры, как упростить доступ бизнеса к мерам поддержки и его взаимодействие с надзорными органами, как развивать сельскохозяйственную кооперацию, увеличить туристический поток, обеспечить подготовку высокоэффективных управленческих кадров и др.В работу по внедрению практик вовлечены как органы исполнительной власти и местного самоуправления, так и сами организации в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, институты развития и т.д.