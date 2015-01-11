2020-12-22YEKT07:00:00 | Губерния Челябинская область получила 11 новых школьных автобусов Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









Накануне нового года 10 муниципалитетов поучили новые школьные автобусы. Они были приобретены и транспортированы на Южный Урал за счет средств федерального бюджета. Все территории, получившие новый транспорт, приняли участие в конкурсном отборе на получение школьных автобусов российского производства.В 2020 году по итогам конкурсного отбора в 3 городских округа (Копейск, Снежинск, Троицк) и в 8 муниципальных районов региона (Агаповский, Еткульский, Каслинский, Кусинский, Нагайбакский, Сосновский, Уйский, Троицкий) были поставлены 9 школьных автобусов марки ПАЗ, один автобус «Форд Соллерс Елабуга» и один миниавтобус марки ГАЗ, который направили в ГКОУ «Общеобразовательная школа – интернат для слепых и слабовидящих обучающихся Троицка».Новый транспорт для организации перевозок учащихся оснащен в соответствии со всеми нормами действующего законодательства в сфере безопасности перевозок детей. Автобусы оборудованы системой «ГЛОНАСС», ремнями безопасности, устройством, препятствующим началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, напольным противоскользящим покрытием. Также на машинах размещены проблесковые маячки оранжевого цвета, цветографические схемы, знаки «Перевозка детей» и надписи «Дети». Кроме того, в автобусах предусмотрено ограничение скорости до 60 км/час.В Челябинской области обновление школьных автобусов ежегодно осуществляется как за счет средств федерального, так и областного бюджетов. С 2016 года в рамках реализации программы «Развитие образования в Челябинской области» за счет средств областного бюджета вплоть до 2025 года предоставляются субсидии на приобретение школьных автобусов.На сегодняшний день на Южном Урале более 17, 5 тыс. детей добираются до места учебы на школьных автобусах. Каждый день в рейс выходят 559 машин. Традиционные желтые автобусы с надписью «дети» уже стали привычными на дорогах Челябинской области. Оснащение новыми автобусами осуществляется по потребности муниципалитетов. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиНакануне нового года 10 муниципалитетов поучили новые школьные автобусы. Они были приобретены и транспортированы на Южный Урал за счет средств федерального бюджета. Все территории, получившие новый транспорт, приняли участие в конкурсном отборе на получение школьных автобусов российского производства.В 2020 году по итогам конкурсного отбора в 3 городских округа (Копейск, Снежинск, Троицк) и в 8 муниципальных районов региона (Агаповский, Еткульский, Каслинский, Кусинский, Нагайбакский, Сосновский, Уйский, Троицкий) были поставлены 9 школьных автобусов марки ПАЗ, один автобус «Форд Соллерс Елабуга» и один миниавтобус марки ГАЗ, который направили в ГКОУ «Общеобразовательная школа – интернат для слепых и слабовидящих обучающихся Троицка».Новый транспорт для организации перевозок учащихся оснащен в соответствии со всеми нормами действующего законодательства в сфере безопасности перевозок детей. Автобусы оборудованы системой «ГЛОНАСС», ремнями безопасности, устройством, препятствующим началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, напольным противоскользящим покрытием. Также на машинах размещены проблесковые маячки оранжевого цвета, цветографические схемы, знаки «Перевозка детей» и надписи «Дети». Кроме того, в автобусах предусмотрено ограничение скорости до 60 км/час.В Челябинской области обновление школьных автобусов ежегодно осуществляется как за счет средств федерального, так и областного бюджетов. С 2016 года в рамках реализации программы «Развитие образования в Челябинской области» за счет средств областного бюджета вплоть до 2025 года предоставляются субсидии на приобретение школьных автобусов.На сегодняшний день на Южном Урале более 17, 5 тыс. детей добираются до места учебы на школьных автобусах. Каждый день в рейс выходят 559 машин. Традиционные желтые автобусы с надписью «дети» уже стали привычными на дорогах Челябинской области. Оснащение новыми автобусами осуществляется по потребности муниципалитетов. AzAzA 2020-12-22YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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