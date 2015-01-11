Началось онлайн-голосование по проекту «Чудесный лес»

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сегодня на официальном сайте органов местного самоуправления началось онлайн голосование, по результатам которого будет принято решение по территории между улицей Иртяшская и школой №33 в Озерске.

Напомним, на этом месте может появиться парк под названием «Чудесный лес». Здесь планируется проложить велосипедные и пешеходные дорожки, сделать освещение, видеонаблюдение, установить лавочки и урны. При этом деревья, растущие в этом месте, будут сохранены.

Чтобы проголосовать, пройдите, пожалуйста, по ссылке: http://www.ozerskadm.ru/proekt-chudesnyy-les-.php

http://www.ozerskadm.ru/proekt-chudesnyy-les-.php