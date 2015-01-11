Машины южноуральских родителей проверит ГИБДД

В Челябинской области 23 декабря пройдет профилактическая акция «Зимние каникулы» – автоинспекторы проверят соблюдение правил перевозки детей.

Экипажи ДПС будут дежурить возле школ и других образовательных организаций. По правилам детей младше 11 лет надлежит перевозить в специальных удерживающих устройствах, с использованием ремней безопасности. При этом детское автокресло должно соответствовать росту и весу пассажира. За нарушение при перевозке ребенка предусмотрен штраф 3 тыс. рублей.

Профилактическую работу 23 декабря проведут и непосредственно со школьниками. Детям напомнят о правилах безопасности в зимнее время и подарят светоотражающие значки, которые делают пешеходов более заметными в темноте.

https://dostup1.ru/society/Mashiny-yuzhnouralskih-roditeley-proverit-GIBDD_132809.html