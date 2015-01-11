В России утвердили единый алгоритм вызова экстренных служб

Законопроект о функционировании единого номера 112 в третьем, окончательном, чтении приняли в Госдуме – сейчас единый телефонный номер всех экстренных служб работает только на основании ведомственных правовых актов.

Система «112» действует в 56 российских регионах, в том числе в Челябинской области. С 1 января 2022 года, когда вступит в силу новый закон, принципы работы и требования по скорости приема вызовов станут едиными по всей стране.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, у всех россиян должна появиться возможность в экстренной ситуации позвонить на номер 112, даже если на счету мобильного телефона нет денег или в аппарате отсутствует сим-карта.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-utverdili-edinyy-algoritm-vyzova-extrennyh-sluzhb_132817.html