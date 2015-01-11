Жительницу Озерска избили за комментарий к фото в соцсети

Жительница Озерска получила перелом носа и синяки за комментарий в соцсети. Девушка нелестно отозвалась о возлюбленной своего знакомого, за что серьезно поплатилась.

Инцидент произошел в понедельник, 21 декабря, вечером. В соцсети жительница Озерска увидела фотографию своего знакомого — на снимке он был вместе со своей подругой. Девушка решила подшутить над возрастом его спутницы.

«Это может быть злая шутка, я написала "Ваня, супер, наконец-то ты выложил фотографию со своей мамой". Хотела высмеять ее возраст. Он ответил матом, я сразу же извинилась, комментарий удалила, но он уже направлялся ко мне домой»,

— рассказала «Первому областному» Яна.

Далее, по словам потерпевшей, мужчина позвонил в домофон, поднялся к квартире, приставил ей нож к горлу. В этот момент вышла пятилетняя дочка озерчанки, которая испугалась и смутила «гостя».

«Я ей крикнула: „Убегай, закрывай дверь“. Он убрал нож, ударил меня головой в переносицу, я упала, он меня пнул по лицу. Начал меня пинать ногами по телу, порядка трех-пяти раз. Потом поднял за волосы и сказал, чтобы я извинялась на камеру, начал снимать. Я на тот момент думала только о ребенке, я извинилась, и он ушел»,

— поделилась девушка.

После, по словам потерпевшей, знакомый угрожал поджогом и расправой. Она боится за свою дочь, уже обратилась в полицию. Сейчас ее ждет судмедэкспертиза.

В пресс-службе ГУ МВД региона информацию подтвердили. По факту произошедшего проводится проверка.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/zhitelnitsu-ozerska-izbili-za-kommentariy-k-foto-v-sotsseti/