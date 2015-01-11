2020-12-23YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинске откроется уникальная выставка Сальвадора Дали Источник: Пресс-служба Челябинского государственного музея изобразительных искусств









25 декабря в Музее изобразительных искусств откроется выставка «Сюрреализм – это Я!». Впервые для региона в одной экспозиции представят подлинники Дали и мультимедийные технологии. 25 декабря в Музее изобразительных искусств откроется выставка «Сюрреализм – это Я!». Впервые для региона в одной экспозиции представят подлинники Дали и мультимедийные технологии. Проект станет важным культурным событием для Челябинска и настоящим подарком для любителей искусства. Этот уникальный для сферы искусства проект уже побывал во многих городах России, привлекая в художественные музеи колоссальное количество посетителей. Сочетание подлинной графики одного из самых известных художников ХХ века и современных мультимедийных технологий погружает зрителей в мир парадоксальных форм и образов Сальвадора Дали.В Челябинске будут демонстрироваться всемирно известные графические серии: «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Треуголка», «Песнь Песней царя Соломона», «Дон Кихот Ламанчский», «Фауст», «Воспоминания Казановы», «Озорные сны Пантагрюэля», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия». Также важным событием для города станет показ редких сюрреалистических скульптур из стекла. Уникальность выставки состоит и в том, что оригиналы графики великого художника дополняет мультимедийный зал. Зритель сможет погрузиться в «Живые сны» художника: многие из представленных на выставке работ «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение.Организатор выставки – Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery, представляющая широко известное в стране собрание творчества великого сюрреалиста. Так в 2020 году в Государственном Эрмитаже прошла большая выставка графики Сальвадора Дали из коллекций Марка и Павла Башмаковых. Челябинский зритель знаком с этими собраниями по выставке «Шедевры мастеров Парижской школы», которую посетили тысячи человек. Источник: Пресс-служба Челябинского государственного музея изобразительных искусств25 декабря в Музее изобразительных искусств откроется выставка «Сюрреализм – это Я!». Впервые для региона в одной экспозиции представят подлинники Дали и мультимедийные технологии. 25 декабря в Музее изобразительных искусств откроется выставка «Сюрреализм – это Я!». Впервые для региона в одной экспозиции представят подлинники Дали и мультимедийные технологии. Проект станет важным культурным событием для Челябинска и настоящим подарком для любителей искусства. Этот уникальный для сферы искусства проект уже побывал во многих городах России, привлекая в художественные музеи колоссальное количество посетителей. Сочетание подлинной графики одного из самых известных художников ХХ века и современных мультимедийных технологий погружает зрителей в мир парадоксальных форм и образовВ Челябинске будут демонстрироваться всемирно известные графические серии: «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Треуголка», «Песнь Песней царя Соломона», «Дон Кихот Ламанчский», «Фауст», «Воспоминания Казановы», «Озорные сны Пантагрюэля», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия». Также важным событием для города станет показ редких сюрреалистических скульптур из стекла. Уникальность выставки состоит и в том, что оригиналы графики великого художника дополняет мультимедийный зал. Зритель сможет погрузиться в «Живые сны» художника: многие из представленных на выставке работ «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение.Организатор выставки – Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery, представляющая широко известное в стране собрание творчества великого сюрреалиста. Так в 2020 году в Государственном Эрмитаже прошла большая выставка графики Сальвадора Дали из коллекцийЧелябинский зритель знаком с этими собраниями по выставке «Шедевры мастеров Парижской школы», которую посетили тысячи человек. AzAzA 2020-12-23YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Новая выставка в Челябинском музее изобразительных искусств расскажет о кул ...

Натюрморты знаменитой Третьяковки выставят в Челябинске

«Жизнь вещей. Русский натюрморт XIX- XX вв. из собрания Государственной Тре ...

Экспонаты новой выставки Ивана Айвазовского привезли в Челябинск

60 произведений Сальвадора Дали выставят в Челябинске {comments_news}