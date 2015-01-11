Команда из Магнитогорска стала победителем всероссийского IT фестиваля

Команда магнитогорского технопарка «Кванториум» «ДЭБ» («Детское Электротехническое Братство») заняла первое место на фестивале информационных технологий «IT-Fest». Буквально за неделю школьницы «с нуля» создали полноценно функционирующий сайт. IT FEST — открытый фестиваль для школьников как для начинающих программистов, так и для тех, кто уже уверенно стоит на ногах и самостоятельно «правит код». В этом году соревнования проходили сразу по 11 направлениям: программирование на Scratch, робототехника, мобильная и WEB разработка, программирование Python, Tkinter, 3D-моделирование на Blender и Tinkercad, интернет вещей, системное администрирование, кибергигиена и большие данные.Магнитогорцы Ксения Чумакова и Лейла Одинаева, ученицы проектного модуля IT-квантума, приняли участие в треке «Веб-разработка». В рамках конкурса школьницы создали уникальный веб-ресурс «Мой Магнитогорск».«Ксения и Лейла доказали, что умеют создавать сайты с нуля, причем на самом высоком уровне. Воспитанницы разработали портал с главными городскими достопримечательностями, который демонстрирует уникальность нашего города, знаменитые и известные места, зоны отдыха. Около недели понадобилось юным участницам, чтобы разработать дизайн проекта, написать код и создать шаблон сайта. Затем пошла работа по наполнению ресурса», – рассказал руководитель детского технопарка «Кванториум» Магнитогорска Денис Полушкин.В итоге проект магнитогорских кванторианцев качественно выделялся на фоне остальных конкурсантов — а это более ста веб-разработчиков со всей России. И признан одним из лучших в своей категории. Сами юные разработчицы и их наставники надеются, что в скором времени сайт станет визитной карточкой города. Ведь здесь представлен весь Магнитогорск с основными достопримечательностями и краткой информационной справкой о них.