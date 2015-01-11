Солисты Челябинского театра оперы и балета сполнили мечту юной певицы

Театр имени М. И. Глинки принял участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки» под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.В преддверии новогодних праздников различные компании и организации Южного Урала исполняют желания детей, оказавшихся в сложной ситуации. К ежегодной акции присоединился Челябинский театр оперы и балета.Подопечная детского благотворительного фонда «Андрюша» Анастасия Калошина, несмотря на проблемы со зрением, занимается академическим вокалом и даже выступала на одной сцене с профессиональными артистами. В прошлом сезона она приняла участие в концерте театра «Магнификат» и другие шедевры хоровой музыки», исполнив арию Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини. В подарок Настя мечтала получить электронные часы с крупными цифрами. Но особым сюрпризом для юной певицы стало то, что поздравлять ее пришли солисты оперной труппы Алексей Пьянков и Дарья Аброськина. Помимо часов, Анастасии вручили пригласительный билет на мультимедийный Steinway-концерт и книгу о Челябинском театре оперы и балета.Во время встречи талантливая девушка рассказала о своих творческих достижениях и желании получить высшее музыкальное образование, а артисты, в свою очередь, дали ценные профессиональные советы.
Источник: Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М. И. Глинки