» На Южном Урале будут ежедневно проверять цены на продукты

Челябинское УФАС будет проверять розничные цены на сахар и подсолнечное масле в ежедневном режиме – жителям региона предложили помочь в отслеживании ситуации.

На официальном сайте УФАС открыли горячую линию, куда можно сообщать о завышении цен на базовые продукты. Сведения о результатах мониторинга цен также будут публиковать на сайте ФАС.

Напомним, в России временно ограничили рост цен на социально значимые продукты. Так, сахар российского производства не должен стоить дороже 46 рублей за килограмм, а рафинированное подсолнечное масло – дороже 110 рублей за литр.

В случае нарушений, связанных с ценообразованием, в ФАС обещают срочно принимать меры, в том числе совместно с прокуратурой.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-budut-ezhednevno-proveryat-tseny-na-produkty_132827.html