» Школьники из Ашинского района организовали «птичью столовую»

Воспитанники центра помощи детям из Сима присоединились к экологической акции, организованной министерством экологии Челябинской области «Синичка 2020 – 2021» и разместили на территории учреждения «птичью столовую».В рамках кампании дети смастерили из подручных материалов кормушки, разместили их на ветках деревьев и договорились ответственно следить за тем, чтобы каждый день в них был корм. Воспитатели рассказали ребятам о том, чем надо подкармливать маленьких крылатых друзей, чтобы помочь пережить им суровое время года.«Птицы уничтожают насекомых-вредителей и спасают от гибели деревья и кустарники. Пение птиц улучшает настроение. Пернатые делают много хорошего для природы и человека, но зимой сами нуждаются в заботе, поэтому мы решили помочь им в холодное время и кормить», - поделился участник акции Владислав.Акция «Синичка 2020 – 2021» стартовала на Южном Урале в ноябре этого года. В рамках акции участникам предлагается смастерить «столовые», разместить кормушки на ветках деревьев и следить за тем, чтобы в них каждый день был корм для мелких птиц, которые остаются зимовать на территории Челябинской области. Кампания будет проходить на территории Челябинской области до 1 марта 2021 года. Цель акции – привлечение внимания граждан всех возрастов к проблеме зимующих птиц для сохранения их численности.