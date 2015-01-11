2020-12-24YEKT06:00:00 | Губерния Челябинская область поддержала Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» Источник: пресс-служба администрации Верхнего Уфалея









Старт Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Челябинской области, призванной исполнить новогодние мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 декабря. Благотворительный проект поддержали руководители региональных ведомств и главы муниципальных образований.Министр экономического развития региона Наталья Лугачева исполнила мечты брата и сестры из Южноуральска. Тринадцатилетняя Ирина в письме Деду Морозу пожелала получить на Новый год телефон и не забыла про своего трехлетнего братишку Захара – ему она попросила подарить детский электромотоцикл.«Счастлива, что у мне выпала возможность принять участие в этой светлой акции, исполнить роль волшебницы, подарить немного радости замечательным детишкам. Делать добрые дела всегда приятно, особенно когда благодаря этому исполняется чья-то мечта. Искренние улыбки и смешинки в глазах девчонок, мальчишек и их родителей – лучшая награда», – комментирует Наталья Лугачева.Министр также отметила, что любой народ или общество сильно своими традициями: «Замечательно, что у нас в регионе появляются и закрепляются добрые традиции».Начальник Главного управления лесами Челябинской области исполнил мечту юной челябинки. Сергей Лавров в костюме Деда Мороза вместе со Снегурочкой лично приехал поздравить девочку и вручить ей подарок. Кроме того, начальник управления подарил семье новогоднюю пихту. «Софья в своем письме Деду Морозу рассказала о том, что очень хочет новый велосипед и планшет, на котором она сможет смотреть мультики. Удивительные ощущения играть роль сказочного персонажа и совершить чудо для малышки, которая так в него верит», - поделился своими впечатлениями Сергей Лавров.Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится в Челябинской области уже второй год. 19 декабря ее вновь запустил губернатор Алексей Текслер и призвал все муниципалитеты провести такие мероприятия.Так, глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова вручила семь подарков уфалейским детям. К акции также присоединились заместители главы, исполнив мечты еще восьмерых ребятишек. «Дети были в настоящем восторге от того, что они получили на самом деле именно тот подарок, который загадали. Было сказочное ощущение, что ты помощник Деда Мороза», - рассказала глава.«Я загадал желание – принтер. Он мне нужен для того чтобы распечатывать схемы для вязания моей бабушке. Она любит вязать. Еще чтобы сестренке распечатывать рисунки для раскраски. А я увлекаюсь моделированием автомобилей из бумаги. Мне принтер тоже пригодится, чтобы распечатывать схемы. Я сегодня очень рад. Больше, чем когда-то», - поделился своим впечатлениями 12-летний Данил.Дети получили разные подарки, в том числе смартфоны, планшет, коньки, книги, видеокамера, цифровой фотоаппарат, графический планшет, гироскутеры, принтер, велосипед. К поздравлению в рамках благотворительного проекта «Ёлка желаний» присоединились предприятии округа (резиденты ТОСЭР), а также руководители других организаций.Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вместе с сотрудниками администрации, местными депутатами, «серебряными» волонтёрами и руководителями предприятий и предпринимателями присоединились к благотворительной акции. Глава исполнила мечту юного жителя Кыштыма Вадима, подарив мальчику коньки и клюшку. «Новогоднему чуду быть! От одной только мысли о том, что исполняешь заветное желание ребёнка, делая его счастливым, на душе становится теплее»,- поделилась эмоциями Людмила Шеболаева.







Источник: пресс-служба администрации Верхнего УфалеяСтарт Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Челябинской области, призванной исполнить новогодние мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 декабря. Благотворительный проект поддержали руководители региональных ведомств и главы муниципальных образований.Министр экономического развития регионаисполнила мечты брата и сестры из Южноуральска. Тринадцатилетняя Ирина в письме Деду Морозу пожелала получить на Новый год телефон и не забыла про своего трехлетнего братишку Захара – ему она попросила подарить детский электромотоцикл.«Счастлива, что у мне выпала возможность принять участие в этой светлой акции, исполнить роль волшебницы, подарить немного радости замечательным детишкам. Делать добрые дела всегда приятно, особенно когда благодаря этому исполняется чья-то мечта. Искренние улыбки и смешинки в глазах девчонок, мальчишек и их родителей – лучшая награда», – комментирует Наталья Лугачева.Министр также отметила, что любой народ или общество сильно своими традициями: «Замечательно, что у нас в регионе появляются и закрепляются добрые традиции».Начальник Главного управления лесами Челябинской области исполнил мечту юной челябинки.в костюме Деда Мороза вместе со Снегурочкой лично приехал поздравить девочку и вручить ей подарок. Кроме того, начальник управления подарил семье новогоднюю пихту. «Софья в своем письме Деду Морозу рассказала о том, что очень хочет новый велосипед и планшет, на котором она сможет смотреть мультики. Удивительные ощущения играть роль сказочного персонажа и совершить чудо для малышки, которая так в него верит», - поделился своими впечатлениями Сергей Лавров.Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится в Челябинской области уже второй год. 19 декабря ее вновь запустил губернатори призвал все муниципалитеты провести такие мероприятия.Так, глава Верхнеуфалейского городского округавручила семь подарков уфалейским детям. К акции также присоединились заместители главы, исполнив мечты еще восьмерых ребятишек. «Дети были в настоящем восторге от того, что они получили на самом деле именно тот подарок, который загадали. Было сказочное ощущение, что ты помощник Деда Мороза», - рассказала глава.«Я загадал желание – принтер. Он мне нужен для того чтобы распечатывать схемы для вязания моей бабушке. Она любит вязать. Еще чтобы сестренке распечатывать рисунки для раскраски. А я увлекаюсь моделированием автомобилей из бумаги. Мне принтер тоже пригодится, чтобы распечатывать схемы. Я сегодня очень рад. Больше, чем когда-то», - поделился своим впечатлениями 12-летний.Дети получили разные подарки, в том числе смартфоны, планшет, коньки, книги, видеокамера, цифровой фотоаппарат, графический планшет, гироскутеры, принтер, велосипед. К поздравлению в рамках благотворительного проекта «Ёлка желаний» присоединились предприятии округа (резиденты ТОСЭР), а также руководители других организаций.Глава Кыштымского городского округавместе с сотрудниками администрации, местными депутатами, «серебряными» волонтёрами и руководителями предприятий и предпринимателями присоединились к благотворительной акции. Глава исполнила мечту юного жителя Кыштыма Вадима, подарив мальчику коньки и клюшку. «Новогоднему чуду быть! От одной только мысли о том, что исполняешь заветное желание ребёнка, делая его счастливым, на душе становится теплее»,- поделилась эмоциями Людмила Шеболаева. Источник: пресс-служба администрации Троицкого ГО AzAzA 2020-12-24YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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