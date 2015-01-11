2020-12-24YEKT08:00:00 | Губерния Новые онлайн-активности на платформе «Детидома» помогут школьникам провести новогодние каникулы весело и с пользой Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области









Команда мининформа Челябинской области подготовила для школьников новую подборку увлекательных бесплатных ресурсов для получения знаний и досуга во время новогодних каникул. Онлайн-игры, уроки рисования, мульфильмы, мультимедийные проекты в области истории и искусства – эти и другие онлайн-активности доступны на платформе detidoma.gov74.ruПровести зимние каникулы интересно и, главное, безопасно поможет онлайн-платформа «Детидома» (detidoma.gov74.ru).«Команда мининформа Челябинской области уже подготовила онлайн-платформу к новогодним праздникам, собрав в одном месте более двадцати увлекательных бесплатных ресурсов для детей. Все они прошли предварительную проверку на безопасность и наличие бесплатного детского контента. Надеемся, что каждый ребенок найдет для себя что-то интересное и проведет зимние каникулы весело и с пользой», - комментирует заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.Те, кто интересуется творчеством и искусством, могут пройти бесплатные курсы по игре на гитаре, попробовать себя в народном творчестве и современном искусстве, узнать секреты удачного селфи, красивого почерка или подписи, прочитать детские книги и стихи. Вдохновившись можно совершить виртуальные туры в культурные учреждения России и мира, в мультимедийной форме познакомиться с историей и искусством. Помимо творчества на онлайн-платформе «Детидома» можно найти бесплатные курсы по программированию, безопасному поведению в сети Интернет, поучаствовать в викторинах, воспользоваться другими возможностями для саморазвития.Для школьников, которые хотят провести время весело, на платформе «Детидома» собрано множество ресурсов для развлечения: мастер-классы по кулинарии, онлайн-просмотр кино и мультфильмов, бесплатные игры, раскраски и многое другое.Активные дети могут в любое время посмотреть и выполнить простые упражнения, присоединившись к проекту «Зарядка с чемпионом». По словам Екатерины Давыдовой, в новогодние каникулы поклонников проекта и любителей спорта ждет сюрприз, но подробности пока не раскрываются.Напоминаем, онлайн-платформа «Детидома» была создана по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера командой Мининформа Челябинской области, Центра развития цифровых технологий, «Точкой кипения-Челябинск» и Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и операторами связи. Цель создания платформы – дать широкие возможности школьникам для обучения и досуга на время каникул, а также сократить число контактов детей со сверстниками для снижения заболеваемости COVID-19. За время осенних каникул число посетителей сайта превысило шесть тысяч человек. Источник: пресс-служба мининформа Челябинской областиКоманда мининформа Челябинской области подготовила для школьников новую подборку увлекательных бесплатных ресурсов для получения знаний и досуга во время новогодних каникул. Онлайн-игры, уроки рисования, мульфильмы, мультимедийные проекты в области истории и искусства – эти и другие онлайн-активности доступны на платформе detidoma.gov74.ruПровести зимние каникулы интересно и, главное, безопасно поможет онлайн-платформа «Детидома» (detidoma.gov74.ru).«Команда мининформа Челябинской области уже подготовила онлайн-платформу к новогодним праздникам, собрав в одном месте более двадцати увлекательных бесплатных ресурсов для детей. Все они прошли предварительную проверку на безопасность и наличие бесплатного детского контента. Надеемся, что каждый ребенок найдет для себя что-то интересное и проведет зимние каникулы весело и с пользой», - комментирует заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.Те, кто интересуется творчеством и искусством, могут пройти бесплатные курсы по игре на гитаре, попробовать себя в народном творчестве и современном искусстве, узнать секреты удачного селфи, красивого почерка или подписи, прочитать детские книги и стихи. Вдохновившись можно совершить виртуальные туры в культурные учреждения России и мира, в мультимедийной форме познакомиться с историей и искусством. Помимо творчества на онлайн-платформе «Детидома» можно найти бесплатные курсы по программированию, безопасному поведению в сети Интернет, поучаствовать в викторинах, воспользоваться другими возможностями для саморазвития.Для школьников, которые хотят провести время весело, на платформе «Детидома» собрано множество ресурсов для развлечения: мастер-классы по кулинарии, онлайн-просмотр кино и мультфильмов, бесплатные игры, раскраски и многое другое.Активные дети могут в любое время посмотреть и выполнить простые упражнения, присоединившись к проекту «Зарядка с чемпионом». По словам Екатерины Давыдовой, в новогодние каникулы поклонников проекта и любителей спорта ждет сюрприз, но подробности пока не раскрываются.Напоминаем, онлайн-платформа «Детидома» была создана по инициативе губернатора Челябинской областикомандой Мининформа Челябинской области, Центра развития цифровых технологий, «Точкой кипения-Челябинск» и Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и операторами связи. Цель создания платформы – дать широкие возможности школьникам для обучения и досуга на время каникул, а также сократить число контактов детей со сверстниками для снижения заболеваемости COVID-19. За время осенних каникул число посетителей сайта превысило шесть тысяч человек. AzAzA 2020-12-24YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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