Челябинские ученые исследовали возможности управления магнитными свойствами сложных оксидных систем

Источник: пресс-служба ЮУрГУИсследование сложных оксидов железа и создание на их основе новых функциональных материалов – одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений деятельности ученых ЮУрГУ. В новом исследовании объектом изучения специалисты выбрали ферриты со структурой шпинели, изменив их магнитные свойства путем модификации химического состава – замещения ионов железа. Результаты исследования были опубликованы в высокорейтинговом журнале «Nanomaterials» (Q1).Химические соединения для применения в области электроники и биомедицины изучают в НИИ «Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии» Южно-Уральского государственного университета. Ученые проводят комплексные исследования феррит-шпинелей. Физические свойства этих сложных оксидных систем можно варьировать, изменяя химический состав.В недавнем исследовании международная группа ученых, включающая ученых из ЮУрГУ, а также их коллег из Беларуси, Саудовской Аравии и Индии, рассмотрела ферриты системы Co-Ni с двойным замещением ионов железа ионами тулия и тербия. Специалистов в области химии интересовали магнитные свойства исследуемых соединений, проявляющиеся в ферритах при переходе на наноразмерный уровень.Исследователи отмечают, что изучаемые химические соединения могут использоваться в электронике для создания сенсоров, а также в биомедицине для адресной доставки лекарств или контрастной визуализации.