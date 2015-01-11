Кухарчук претендует на звание лучшего игрока месяца в РПЛ

В РПЛ назвали основных номинантов на приз лучшему игроку чемпионата в декабре. На награду претендуют Сердар Азмун из «Зенита» — пять голов и ассист в трех матчах и Илья Кухарчук из «Химок» - три гола и ассист в трех играх.

Кроме них награду могут получить:

• Алексей Сутормин («Зенит», три голевые передачи в трех матчах);

• Сослан Джанаев («Сочи», три сухих игры);

• Маркус Берг («Краснодар», три гола в двух матчах).

Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

Источник — Vseprosport.ru