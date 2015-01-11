На Южном Урале совершенствуется законодательство по «налоговым каникулам»

Источник: biznes-plan-s-nulya.ru
Челябинская область – один из первых регионов Российской Федерации, в котором стали применяться «налоговые каникулы». Соответствующий закон в регионе действует с 2015 года. До настоящего времени льготой воспользовалось более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей, в том числе порядка 900 за 11 месяцев 2020 года.«Налоговые каникулы» дают право предпринимателям на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН) применять нулевую ставку со дня регистрации в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.«На сегодняшний день этим правом в Челябинской области могут воспользоваться ИП в более чем 150 видах деятельности: 75 по УСН и 76 по ПСН – что делает регион лидером по этому показателю в Уральском федеральном округе», – отмечает Наталья Лугачева, министр экономического развития Челябинской области.Сегодня Законодательное собрание Челябинской области приняло поправки в областной закон о «налоговых каникулах», их инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, для ИП на УСН в перечень социальных услуг добавляется техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Дополнительно для расширения рынка сбыта ИП из бытовых услуг в социальные перенесена деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению работы офиса.Для индивидуальных предпринимателей на ПСН виды деятельности, в отношении которых могут применяться «налоговые каникулы», приводятся в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2).Предварительно проект этого закона, разработанного минэкономразвития Челябинской области, рассмотрели и поддержали члены комитетов Законодательного собрания региона по экономической политике и предпринимательству и по бюджету и налогам.Напомним, в сентябре 2020 года на Южном Урале действие «налоговых каникул» продлено до 2024 года. Это стало возможным в связи с изменением Налогового кодекса российской Федерации. Ранее эта мера могла применяться только до 1 января 2021 года.